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Выработка электроэнергии в России вырастет к 2050 году на 42,3% - 14.04.2025, ПРАЙМ
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Выработка электроэнергии в России вырастет к 2050 году на 42,3%
Выработка электроэнергии в России вырастет к 2050 году на 42,3% - 14.04.2025, ПРАЙМ
Выработка электроэнергии в России вырастет к 2050 году на 42,3%
Производство электроэнергии в России вырастет к 2050 году примерно на 42,3% от уровня 2023 года, до 1,639 триллиона кВт.ч., следует из Энергетической стратегии... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T11:24+0300
2025-04-14T11:24+0300
энергетика
россия
электроэнергия
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Производство электроэнергии в России вырастет к 2050 году примерно на 42,3% от уровня 2023 года, до 1,639 триллиона кВт.ч., следует из Энергетической стратегии до 2050 года. Согласно документу, в 2023 году выработка электроэнергии в России составила 1,152 триллиона кВт.ч. В целевом сценарии она должна вырасти к 2030 году до 1,333 триллиона кВт.ч., к 2036 году - до 1,405 кВт.ч., а к 2050 году до 1,639 триллиона кВт.ч.
https://1prime.ru/20250414/strategiya-856652842.html
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россия, электроэнергия
Энергетика, РОССИЯ, электроэнергия
11:24 14.04.2025
 
Выработка электроэнергии в России вырастет к 2050 году на 42,3%

Энергетическая стратегия: выработка электроэнергии в России вырастет к 2050 году на 42,3%

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЭнергетика
Энергетика - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Производство электроэнергии в России вырастет к 2050 году примерно на 42,3% от уровня 2023 года, до 1,639 триллиона кВт.ч., следует из Энергетической стратегии до 2050 года.
Согласно документу, в 2023 году выработка электроэнергии в России составила 1,152 триллиона кВт.ч. В целевом сценарии она должна вырасти к 2030 году до 1,333 триллиона кВт.ч., к 2036 году - до 1,405 кВт.ч., а к 2050 году до 1,639 триллиона кВт.ч.
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
Правительство утвердило энергетическую стратегию до 2050 года
10:54
 
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