https://1prime.ru/20250414/elektroenergiya-856653839.html

Выработка электроэнергии в России вырастет к 2050 году на 42,3%

Выработка электроэнергии в России вырастет к 2050 году на 42,3% - 14.04.2025, ПРАЙМ

Выработка электроэнергии в России вырастет к 2050 году на 42,3%

Производство электроэнергии в России вырастет к 2050 году примерно на 42,3% от уровня 2023 года, до 1,639 триллиона кВт.ч., следует из Энергетической стратегии... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T11:24+0300

2025-04-14T11:24+0300

2025-04-14T11:24+0300

энергетика

россия

электроэнергия

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Производство электроэнергии в России вырастет к 2050 году примерно на 42,3% от уровня 2023 года, до 1,639 триллиона кВт.ч., следует из Энергетической стратегии до 2050 года. Согласно документу, в 2023 году выработка электроэнергии в России составила 1,152 триллиона кВт.ч. В целевом сценарии она должна вырасти к 2030 году до 1,333 триллиона кВт.ч., к 2036 году - до 1,405 кВт.ч., а к 2050 году до 1,639 триллиона кВт.ч.

https://1prime.ru/20250414/strategiya-856652842.html

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россия, электроэнергия