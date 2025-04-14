https://1prime.ru/20250414/energostrategiya-856657097.html

Энергостратегия РФ предполагает рост в пять раз производства и экспорта СПГ

Энергостратегия РФ предполагает рост в пять раз производства и экспорта СПГ - 14.04.2025, ПРАЙМ

Энергостратегия РФ предполагает рост в пять раз производства и экспорта СПГ

Энергостратегия России предполагает, что производство сжиженного природного газа (СПГ) к 2050 году может вырасти до 175 миллионов тонн в год, а экспорт СПГ в... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T12:29+0300

2025-04-14T12:29+0300

2025-04-14T12:29+0300

энергетика

газ

россия

спг

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Энергостратегия России предполагает, что производство сжиженного природного газа (СПГ) к 2050 году может вырасти до 175 миллионов тонн в год, а экспорт СПГ в целевом сценарии увеличится до 241 миллиардов кубометров, всё это впятеро больше показателей 2024 года. "Показателями решения поставленных задач являются увеличение... объема производства сжиженного природного газа... до 110-175 миллионов тонн в 2050 году", - сказано в Энергостратегии. Также, согласно документу, экспорт СПГ к 2050 году по целевому сценарию составит 241 миллиард кубометров, а по инерционному сценарию - 152 миллиарда. По итогам 2024 года производство СПГ в России выросло до 34,7 миллиона тонн, сообщал Росстат в марте. Экспорт сжиженного природного газа по итогам прошлого года вырос до 47,2 миллиарда кубометров, сообщал в январе вице-премьер РФ Александр Новак.

https://1prime.ru/20250414/spg-856654535.html

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газ, россия, спг