https://1prime.ru/20250414/energostrategiya-856657097.html
Энергостратегия РФ предполагает рост в пять раз производства и экспорта СПГ
Энергостратегия РФ предполагает рост в пять раз производства и экспорта СПГ - 14.04.2025, ПРАЙМ
Энергостратегия РФ предполагает рост в пять раз производства и экспорта СПГ
Энергостратегия России предполагает, что производство сжиженного природного газа (СПГ) к 2050 году может вырасти до 175 миллионов тонн в год, а экспорт СПГ в... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T12:29+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Энергостратегия России предполагает, что производство сжиженного природного газа (СПГ) к 2050 году может вырасти до 175 миллионов тонн в год, а экспорт СПГ в целевом сценарии увеличится до 241 миллиардов кубометров, всё это впятеро больше показателей 2024 года. "Показателями решения поставленных задач являются увеличение... объема производства сжиженного природного газа... до 110-175 миллионов тонн в 2050 году", - сказано в Энергостратегии. Также, согласно документу, экспорт СПГ к 2050 году по целевому сценарию составит 241 миллиард кубометров, а по инерционному сценарию - 152 миллиарда. По итогам 2024 года производство СПГ в России выросло до 34,7 миллиона тонн, сообщал Росстат в марте. Экспорт сжиженного природного газа по итогам прошлого года вырос до 47,2 миллиарда кубометров, сообщал в январе вице-премьер РФ Александр Новак.
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газ, россия, спг
Энергетика, Газ, РОССИЯ, СПГ
Энергостратегия РФ предполагает рост в пять раз производства и экспорта СПГ
Энергостратегия: производство СПГ к 2050 году может вырасти до 175 млн тонн в год
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Энергостратегия России предполагает, что производство сжиженного природного газа (СПГ) к 2050 году может вырасти до 175 миллионов тонн в год, а экспорт СПГ в целевом сценарии увеличится до 241 миллиардов кубометров, всё это впятеро больше показателей 2024 года.
"Показателями решения поставленных задач являются увеличение... объема производства сжиженного природного газа... до 110-175 миллионов тонн в 2050 году", - сказано в Энергостратегии.
Также, согласно документу, экспорт СПГ к 2050 году по целевому сценарию составит 241 миллиард кубометров, а по инерционному сценарию - 152 миллиарда.
По итогам 2024 года производство СПГ в России выросло до 34,7 миллиона тонн, сообщал Росстат в марте.
Экспорт сжиженного природного газа по итогам прошлого года вырос до 47,2 миллиарда кубометров, сообщал в январе вице-премьер РФ Александр Новак.
Кабмин планирует запустить проект по производству СПГ в Усть-Луге