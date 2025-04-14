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В России спрогнозировали рост мощности возобновляемых источников энергии - 14.04.2025, ПРАЙМ
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В России спрогнозировали рост мощности возобновляемых источников энергии
В России спрогнозировали рост мощности возобновляемых источников энергии - 14.04.2025, ПРАЙМ
В России спрогнозировали рост мощности возобновляемых источников энергии
Установленная мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России к 2050 году вырастет более чем на 40% по отношению к 2023 году, следует из... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T15:37+0300
2025-04-14T15:37+0300
энергетика
россия
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Установленная мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России к 2050 году вырастет более чем на 40% по отношению к 2023 году, следует из опубликованной Энергетической стратегии. "Особое внимание будет уделено развитию возобновляемых источников энергии (в том числе гидроэлектростанций) - установленная мощность этих видов генерации вырастет более чем на 40% по отношению к 2023 году", - говорится в документе. В Энергостратегии указывается, что к 2030 году потребление первичной энергии от возобновляемых источников энергии в целевом сценарии увеличится до 9 миллионов тонн условного топлива (т.у.т.) по сравнению с 3,1 миллиона т.у.т. в 2023 году. К 2036 году потребление составит 12,6 миллиона т.у.т. К 2050 году потребление первичной энергии от ВИЭ в целевом сценарии вырастет до 17,3 миллиона т.у.т., указывается в материалах.
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россия
Энергетика, РОССИЯ
15:37 14.04.2025
 
В России спрогнозировали рост мощности возобновляемых источников энергии

Энергостратегия: мощность ВИЭ в России к 2050 году вырастет более чем на 40%

© fotolia.com / Artem FurmanТЭЦ и линии электропередач
ТЭЦ и линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© fotolia.com / Artem Furman
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Установленная мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России к 2050 году вырастет более чем на 40% по отношению к 2023 году, следует из опубликованной Энергетической стратегии.
"Особое внимание будет уделено развитию возобновляемых источников энергии (в том числе гидроэлектростанций) - установленная мощность этих видов генерации вырастет более чем на 40% по отношению к 2023 году", - говорится в документе.
В Энергостратегии указывается, что к 2030 году потребление первичной энергии от возобновляемых источников энергии в целевом сценарии увеличится до 9 миллионов тонн условного топлива (т.у.т.) по сравнению с 3,1 миллиона т.у.т. в 2023 году. К 2036 году потребление составит 12,6 миллиона т.у.т.
К 2050 году потребление первичной энергии от ВИЭ в целевом сценарии вырастет до 17,3 миллиона т.у.т., указывается в материалах.
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ЭнергетикаРОССИЯ
 
 
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