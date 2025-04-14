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Совет ЕС утвердил упрощение правил отчетности для бизнеса

Совет ЕС утвердил упрощение правил отчетности для бизнеса - 14.04.2025, ПРАЙМ

Совет ЕС утвердил упрощение правил отчетности для бизнеса

Совет ЕС в понедельник окончательно утвердил предложение Еврокомиссии по упрощению правил отчетности для бизнеса, получившее название Stop-the-clock и... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T11:34+0300

2025-04-14T11:34+0300

2025-04-14T11:34+0300

экономика

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марио драги

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БРЮССЕЛЬ, 14 апр – ПРАЙМ. Совет ЕС в понедельник окончательно утвердил предложение Еврокомиссии по упрощению правил отчетности для бизнеса, получившее название Stop-the-clock и нацеленное на повышение конкурентоспособности объединения, говорится в заявлении совета. "Это предложение откладывает даты применения определенных требований корпоративной отчетности об устойчивом развитии… что является важным первым шагом на пути к сокращению бюрократической волокиты, предоставлению правовой определенности нашим компаниям и повышению конкурентоспособности ЕС", - поясняется в документе. Сообщается, что на два года откладывается вступление в силу требований предписания об отчетности по устойчивому развитию корпораций (CSRD) для крупных компаний, которые еще не начали предоставлять подобную отчетность, а также для компаний малого и среднего бизнеса. Кроме того, на один год переносится "транспонирование и первый этап применения" директивы о комплексной проверке в области устойчивого развития корпораций (CSDDD), охватывающей крупнейшие компании. Теперь государства Евросоюза должны ввести это решение в силу не позднее 31 декабря 2025 года. В сентябре 2024 года бывший премьер Италии, экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил для Еврокомиссии доклад, посвященный конкурентоспособности ЕС. В нем он указал, что Евросоюз импортирует из третьих стран порядка 40% критически важных сырьевых материалов и технологий, и такую зависимость в ближайшем будущем сообществу преодолеть не удастся, и что экономический рост в ЕС все существеннее замедляется в последние годы, усиливается разрыв с ведущими экономиками, включая США, что можно объяснить геополитическими потрясениями и кризисами, но также конкуренцией с Китаем, смещением интересов Вашингтона, потерей энергоресурсов из России и "проигрышем" в цифровой революции. Драги утверждает, что ЕС вступает в новый период своей истории, в котором "экономический рост не будет поддерживаться ростом населения". По его словам, согласно прогнозам, к 2040 году рабочая сила будет сокращаться почти на 2 миллиона работников в год и "придется больше полагаться на производительность". Если Европа не сможет стать более производительной, добавил экс-глава ЕЦБ, ей придется сократить "некоторые, если не все" амбиции. При этом автор доклада заявил, что если Европа перестанет предоставлять населению такие ценности, как "процветание, равенство, свобода, мир, демократия в устойчивой среде", а также гарантии, она потеряет "смысл своего существования". В числе мер повышения конкурентоспособности ЕС в докладе предлагалось "кардинально переориентировать свои коллективные усилия на сокращение инновационного разрыва с США и Китаем, особенно в передовых технологиях", а также пересмотреть и скорректировать планы по "зеленому переходу".

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бизнес, европа, марио драги, ес, ецб