Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совет ЕС утвердил упрощение правил отчетности для бизнеса - 14.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250414/es-856654826.html
Совет ЕС утвердил упрощение правил отчетности для бизнеса
Совет ЕС утвердил упрощение правил отчетности для бизнеса - 14.04.2025, ПРАЙМ
Совет ЕС утвердил упрощение правил отчетности для бизнеса
Совет ЕС в понедельник окончательно утвердил предложение Еврокомиссии по упрощению правил отчетности для бизнеса, получившее название Stop-the-clock и... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T11:34+0300
2025-04-14T11:34+0300
экономика
бизнес
европа
марио драги
ес
ецб
https://cdnn.1prime.ru/img/83750/33/837503324_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_29bb94a4584cf7114cd38dfd2e29a7bf.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 апр – ПРАЙМ. Совет ЕС в понедельник окончательно утвердил предложение Еврокомиссии по упрощению правил отчетности для бизнеса, получившее название Stop-the-clock и нацеленное на повышение конкурентоспособности объединения, говорится в заявлении совета. "Это предложение откладывает даты применения определенных требований корпоративной отчетности об устойчивом развитии… что является важным первым шагом на пути к сокращению бюрократической волокиты, предоставлению правовой определенности нашим компаниям и повышению конкурентоспособности ЕС", - поясняется в документе. Сообщается, что на два года откладывается вступление в силу требований предписания об отчетности по устойчивому развитию корпораций (CSRD) для крупных компаний, которые еще не начали предоставлять подобную отчетность, а также для компаний малого и среднего бизнеса. Кроме того, на один год переносится "транспонирование и первый этап применения" директивы о комплексной проверке в области устойчивого развития корпораций (CSDDD), охватывающей крупнейшие компании. Теперь государства Евросоюза должны ввести это решение в силу не позднее 31 декабря 2025 года. В сентябре 2024 года бывший премьер Италии, экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил для Еврокомиссии доклад, посвященный конкурентоспособности ЕС. В нем он указал, что Евросоюз импортирует из третьих стран порядка 40% критически важных сырьевых материалов и технологий, и такую зависимость в ближайшем будущем сообществу преодолеть не удастся, и что экономический рост в ЕС все существеннее замедляется в последние годы, усиливается разрыв с ведущими экономиками, включая США, что можно объяснить геополитическими потрясениями и кризисами, но также конкуренцией с Китаем, смещением интересов Вашингтона, потерей энергоресурсов из России и "проигрышем" в цифровой революции. Драги утверждает, что ЕС вступает в новый период своей истории, в котором "экономический рост не будет поддерживаться ростом населения". По его словам, согласно прогнозам, к 2040 году рабочая сила будет сокращаться почти на 2 миллиона работников в год и "придется больше полагаться на производительность". Если Европа не сможет стать более производительной, добавил экс-глава ЕЦБ, ей придется сократить "некоторые, если не все" амбиции. При этом автор доклада заявил, что если Европа перестанет предоставлять населению такие ценности, как "процветание, равенство, свобода, мир, демократия в устойчивой среде", а также гарантии, она потеряет "смысл своего существования". В числе мер повышения конкурентоспособности ЕС в докладе предлагалось "кардинально переориентировать свои коллективные усилия на сокращение инновационного разрыва с США и Китаем, особенно в передовых технологиях", а также пересмотреть и скорректировать планы по "зеленому переходу".
https://1prime.ru/20250414/pomosch-856652618.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83750/33/837503324_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ca20a35781c71d4a591bcaaad9e7ebc1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, европа, марио драги, ес, ецб
Экономика, Бизнес, ЕВРОПА, Марио Драги, ЕС, ЕЦБ
11:34 14.04.2025
 
Совет ЕС утвердил упрощение правил отчетности для бизнеса

Совет ЕС утвердил упрощение правил отчетности для бизнеса Stop-the-clock

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 14 апр – ПРАЙМ. Совет ЕС в понедельник окончательно утвердил предложение Еврокомиссии по упрощению правил отчетности для бизнеса, получившее название Stop-the-clock и нацеленное на повышение конкурентоспособности объединения, говорится в заявлении совета.
"Это предложение откладывает даты применения определенных требований корпоративной отчетности об устойчивом развитии… что является важным первым шагом на пути к сокращению бюрократической волокиты, предоставлению правовой определенности нашим компаниям и повышению конкурентоспособности ЕС", - поясняется в документе.
Сообщается, что на два года откладывается вступление в силу требований предписания об отчетности по устойчивому развитию корпораций (CSRD) для крупных компаний, которые еще не начали предоставлять подобную отчетность, а также для компаний малого и среднего бизнеса. Кроме того, на один год переносится "транспонирование и первый этап применения" директивы о комплексной проверке в области устойчивого развития корпораций (CSDDD), охватывающей крупнейшие компании.
Теперь государства Евросоюза должны ввести это решение в силу не позднее 31 декабря 2025 года.
В сентябре 2024 года бывший премьер Италии, экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил для Еврокомиссии доклад, посвященный конкурентоспособности ЕС. В нем он указал, что Евросоюз импортирует из третьих стран порядка 40% критически важных сырьевых материалов и технологий, и такую зависимость в ближайшем будущем сообществу преодолеть не удастся, и что экономический рост в ЕС все существеннее замедляется в последние годы, усиливается разрыв с ведущими экономиками, включая США, что можно объяснить геополитическими потрясениями и кризисами, но также конкуренцией с Китаем, смещением интересов Вашингтона, потерей энергоресурсов из России и "проигрышем" в цифровой революции.
Драги утверждает, что ЕС вступает в новый период своей истории, в котором "экономический рост не будет поддерживаться ростом населения". По его словам, согласно прогнозам, к 2040 году рабочая сила будет сокращаться почти на 2 миллиона работников в год и "придется больше полагаться на производительность".
Если Европа не сможет стать более производительной, добавил экс-глава ЕЦБ, ей придется сократить "некоторые, если не все" амбиции. При этом автор доклада заявил, что если Европа перестанет предоставлять населению такие ценности, как "процветание, равенство, свобода, мир, демократия в устойчивой среде", а также гарантии, она потеряет "смысл своего существования".
В числе мер повышения конкурентоспособности ЕС в докладе предлагалось "кардинально переориентировать свои коллективные усилия на сокращение инновационного разрыва с США и Китаем, особенно в передовых технологиях", а также пересмотреть и скорректировать планы по "зеленому переходу".
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
ЕС выделит Иордании 500 миллионов евро макрофинансовой помощи
10:51
 
ЭкономикаБизнесЕВРОПАМарио ДрагиЕСЕЦБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала