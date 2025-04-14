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Евро дешевеет к доллару
Евро дешевеет к доллару - 14.04.2025, ПРАЙМ
Евро дешевеет к доллару
Курс евро к доллару снижается в понедельник вечером после роста почти на 4% по итогам прошедшей недели, свидетельствуют данные бирж. | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T17:32+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается в понедельник вечером после роста почти на 4% по итогам прошедшей недели, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 17.26 мск курс евро к доллару снижался до 1,1347 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,136 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 143,42 иены со 143,51 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,32%, до 99,78 пункта. По итогам прошедшей недели европейская валюта подорожала к доллару на 3,7%. Трейдеры оценивали новости, связанные с импортными пошлинами, о которыми в начале месяца объявил президент США Дональд Трамп. В среду будут опубликованы окончательные данные о потребительских ценах в еврозоне. Согласно предварительной оценке, годовая инфляция в странах валютного блока по итогам марта замедлилась до 2,2% с 2,3% месяцем ранее. Также на этой неделе пройдет заседание Европейского центробанка, итоги которого будут опубликованы в четверг. Аналитики полагают, что регулятор понизит базовую процентную ставку до 2,4% с текущих 2,65%.
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рынки, сша, москва, дональд трамп
Экономика, Рынки, США, МОСКВА, Дональд Трамп
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается в понедельник вечером после роста почти на 4% по итогам прошедшей недели, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 17.26 мск курс евро к доллару снижался до 1,1347 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,136 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 143,42 иены со 143,51 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,32%, до 99,78 пункта.
По итогам прошедшей недели европейская валюта подорожала к доллару на 3,7%. Трейдеры оценивали новости, связанные с импортными пошлинами, о которыми в начале месяца объявил президент США Дональд Трамп.
В среду будут опубликованы окончательные данные о потребительских ценах в еврозоне. Согласно предварительной оценке, годовая инфляция в странах валютного блока по итогам марта замедлилась до 2,2% с 2,3% месяцем ранее.
Также на этой неделе пройдет заседание Европейского центробанка, итоги которого будут опубликованы в четверг. Аналитики полагают, что регулятор понизит базовую процентную ставку до 2,4% с текущих 2,65%.
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