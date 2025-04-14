https://1prime.ru/20250414/evrokomissiya-856672600.html

ЕС приостановил ответные меры против импорта из США

ЕС приостановил ответные меры против импорта из США - 14.04.2025, ПРАЙМ

ЕС приостановил ответные меры против импорта из США

ЕС подтвердил, что на фоне приостановки пошлин США также приостанавливает с 14 апреля на 3 месяца ответные меры в отношении американского импорта, говорится в... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T17:53+0300

2025-04-14T17:53+0300

2025-04-14T17:53+0300

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БРЮССЕЛЬ, 14 апр – ПРАЙМ. ЕС подтвердил, что на фоне приостановки пошлин США также приостанавливает с 14 апреля на 3 месяца ответные меры в отношении американского импорта, говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии. "Европейский союз приостановил свои контрмеры против необоснованных торговых пошлин США, чтобы дать время и пространство для переговоров между ЕС и США", - указывается в документе. Там поясняется, что решение вступает в силу 14 апреля и будет действовать до 14 июля 2025 года. "В общей сложности приостановленные контрмеры ЕС охватывают экспорт США на сумму 21 миллиард евро", - отметили в ЕК.

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мировая экономика, россия, сша, брюссель, ес, ек