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ЕС приостановил ответные меры против импорта из США - 14.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250414/evrokomissiya-856672600.html
ЕС приостановил ответные меры против импорта из США
ЕС приостановил ответные меры против импорта из США - 14.04.2025, ПРАЙМ
ЕС приостановил ответные меры против импорта из США
ЕС подтвердил, что на фоне приостановки пошлин США также приостанавливает с 14 апреля на 3 месяца ответные меры в отношении американского импорта, говорится в... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T17:53+0300
2025-04-14T17:53+0300
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БРЮССЕЛЬ, 14 апр – ПРАЙМ. ЕС подтвердил, что на фоне приостановки пошлин США также приостанавливает с 14 апреля на 3 месяца ответные меры в отношении американского импорта, говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии. "Европейский союз приостановил свои контрмеры против необоснованных торговых пошлин США, чтобы дать время и пространство для переговоров между ЕС и США", - указывается в документе. Там поясняется, что решение вступает в силу 14 апреля и будет действовать до 14 июля 2025 года. "В общей сложности приостановленные контрмеры ЕС охватывают экспорт США на сумму 21 миллиард евро", - отметили в ЕК.
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мировая экономика, россия, сша, брюссель, ес, ек
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, Брюссель, ЕС, ЕК
17:53 14.04.2025
 
ЕС приостановил ответные меры против импорта из США

Еврокомиссия подтвердила приостановку ответных мер против импорта из США

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 14 апр – ПРАЙМ. ЕС подтвердил, что на фоне приостановки пошлин США также приостанавливает с 14 апреля на 3 месяца ответные меры в отношении американского импорта, говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии.
"Европейский союз приостановил свои контрмеры против необоснованных торговых пошлин США, чтобы дать время и пространство для переговоров между ЕС и США", - указывается в документе.
Там поясняется, что решение вступает в силу 14 апреля и будет действовать до 14 июля 2025 года.
"В общей сложности приостановленные контрмеры ЕС охватывают экспорт США на сумму 21 миллиард евро", - отметили в ЕК.
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