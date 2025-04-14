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ЕС приостановил ответные меры против импорта из США
ЕС приостановил ответные меры против импорта из США - 14.04.2025, ПРАЙМ
ЕС приостановил ответные меры против импорта из США
ЕС подтвердил, что на фоне приостановки пошлин США также приостанавливает с 14 апреля на 3 месяца ответные меры в отношении американского импорта, говорится в... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T17:53+0300
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БРЮССЕЛЬ, 14 апр – ПРАЙМ. ЕС подтвердил, что на фоне приостановки пошлин США также приостанавливает с 14 апреля на 3 месяца ответные меры в отношении американского импорта, говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии. "Европейский союз приостановил свои контрмеры против необоснованных торговых пошлин США, чтобы дать время и пространство для переговоров между ЕС и США", - указывается в документе. Там поясняется, что решение вступает в силу 14 апреля и будет действовать до 14 июля 2025 года. "В общей сложности приостановленные контрмеры ЕС охватывают экспорт США на сумму 21 миллиард евро", - отметили в ЕК.
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Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, Брюссель, ЕС, ЕК
ЕС приостановил ответные меры против импорта из США
Еврокомиссия подтвердила приостановку ответных мер против импорта из США
БРЮССЕЛЬ, 14 апр – ПРАЙМ. ЕС подтвердил, что на фоне приостановки пошлин США также приостанавливает с 14 апреля на 3 месяца ответные меры в отношении американского импорта, говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии.
"Европейский союз приостановил свои контрмеры против необоснованных торговых пошлин США, чтобы дать время и пространство для переговоров между ЕС и США", - указывается в документе.
Там поясняется, что решение вступает в силу 14 апреля и будет действовать до 14 июля 2025 года.
"В общей сложности приостановленные контрмеры ЕС охватывают экспорт США на сумму 21 миллиард евро", - отметили в ЕК.
США получили более 10 торговых предложений после введения пошлин