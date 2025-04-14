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"Обвал фронта". В Раде сделали жуткое заявление о ВСУ

"Обвал фронта". В Раде сделали жуткое заявление о ВСУ - 14.04.2025, ПРАЙМ

"Обвал фронта". В Раде сделали жуткое заявление о ВСУ

Рост потерь в рядах Вооруженных сил Украины может привести к обвалу фронта уже этим летом. Таким мнением в своем аккаунте в Telegram поделился депутат Верховной | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T08:17+0300

2025-04-14T08:17+0300

2025-04-14T08:17+0300

спецоперация на украине

верховная рада

всу

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Рост потерь в рядах Вооруженных сил Украины может привести к обвалу фронта уже этим летом. Таким мнением в своем аккаунте в Telegram поделился депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Общие потери "ресурса" около 800(!) тысяч. Еще 800 тысяч числится в армии, но 250 из них в СЗЧ, 250 на передовой, а судьба еще 300 тысяч неизвестна — это могут быть как скрытые под “пропавших без вести” потери, так и блатные тыловики", — заметил нардеп.По словам парламентария, если существующие темпы дезертирства сохранятся, то в течение трех месяцев на передовой останутся меньше 200 тысяч человек, что приведет к полному обвалу фронта, резюмировал он.

https://1prime.ru/20250413/vsu-856639846.html

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верховная рада, всу