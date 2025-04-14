Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Обвал фронта". В Раде сделали жуткое заявление о ВСУ - 14.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250414/front-856645571.html
"Обвал фронта". В Раде сделали жуткое заявление о ВСУ
"Обвал фронта". В Раде сделали жуткое заявление о ВСУ - 14.04.2025, ПРАЙМ
"Обвал фронта". В Раде сделали жуткое заявление о ВСУ
Рост потерь в рядах Вооруженных сил Украины может привести к обвалу фронта уже этим летом. Таким мнением в своем аккаунте в Telegram поделился депутат Верховной | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T08:17+0300
2025-04-14T08:17+0300
спецоперация на украине
верховная рада
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/04/853309332_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_41a4ff3edf73d010fe178b68750bf79f.jpg
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Рост потерь в рядах Вооруженных сил Украины может привести к обвалу фронта уже этим летом. Таким мнением в своем аккаунте в Telegram поделился депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Общие потери "ресурса" около 800(!) тысяч. Еще 800 тысяч числится в армии, но 250 из них в СЗЧ, 250 на передовой, а судьба еще 300 тысяч неизвестна — это могут быть как скрытые под “пропавших без вести” потери, так и блатные тыловики", — заметил нардеп.По словам парламентария, если существующие темпы дезертирства сохранятся, то в течение трех месяцев на передовой останутся меньше 200 тысяч человек, что приведет к полному обвалу фронта, резюмировал он.
https://1prime.ru/20250413/vsu-856639846.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/04/853309332_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_0fd47218002ca6aa369215fb365455aa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
верховная рада, всу
Спецоперация на Украине, Верховная рада, ВСУ
08:17 14.04.2025
 
"Обвал фронта". В Раде сделали жуткое заявление о ВСУ

Депутат Рады Дубинский: рост потерь и дезертирства в ВСУ грозит обвалом фронта

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1" на Красноармейском направлении СВО
Боевое дежурство зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Тор-М1 на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Рост потерь в рядах Вооруженных сил Украины может привести к обвалу фронта уже этим летом. Таким мнением в своем аккаунте в Telegram поделился депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Общие потери "ресурса" около 800(!) тысяч. Еще 800 тысяч числится в армии, но 250 из них в СЗЧ, 250 на передовой, а судьба еще 300 тысяч неизвестна — это могут быть как скрытые под “пропавших без вести” потери, так и блатные тыловики", — заметил нардеп.
По словам парламентария, если существующие темпы дезертирства сохранятся, то в течение трех месяцев на передовой останутся меньше 200 тысяч человек, что приведет к полному обвалу фронта, резюмировал он.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2025
"Зачем?". Командир ВСУ пожаловался на новобранцев для фронта
Вчера, 22:17
 
Спецоперация на УкраинеВерховная радаВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала