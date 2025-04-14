https://1prime.ru/20250414/fsb-856645354.html

ФСБ задержала агента Украины, привезшего в Россию бомбы для терактов

ФСБ задержала агента Украины, привезшего в Россию бомбы для терактов - 14.04.2025, ПРАЙМ

ФСБ задержала агента Украины, привезшего в Россию бомбы для терактов

ФСБ РФ сообщила о задержании агента военной разведки Украины, гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, ранее воевавшего в рядах ВСУ, и окольным путем из Молдавии... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T08:07+0300

2025-04-14T08:07+0300

2025-04-14T08:07+0300

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. ФСБ РФ сообщила о задержании агента военной разведки Украины, гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, ранее воевавшего в рядах ВСУ, и окольным путем из Молдавии через Латвию приехавшего в Россию с бомбами для совершения терактов. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина Республики Молдова Пруняну Мариуса, 2001 г.р., прибывшего по заданию главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ) в Россию для организации диверсионно-террористических актов", - говорится в сообщении. "Установлено, что Пруняну в период 2022-2023 г.г. принимал в составе Центра специальных мероприятий ССО (в\ч A1737) и Интернационального легиона (в\ч 3449) ВС Украины участие в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации в Бахмутском районе Донецкой Народной Республики", - отмечает ФСБ. По данным российской спецслужбы, Пруняну "в декабре 2023 года завербован сотрудником ГУР МОУ с присвоением псевдонима "Макс" и переправлен в Молдову для подготовки терактов в России". ФСБ привела детали подготовки к совершению злодеяния. "В ходе подготовки к выезду в Российскую Федерацию куратор из спецслужб Украины передал Пруняну в Кишиневе денежные средства, на которые он приобрел автомобиль Toyota Land Cruiser Prado с молдавскими номерами K088ED, в котором сотрудниками ГУР МОУ был оборудован тайник в виде аккумуляторной батареи, содержащей 3 взрывных устройства на основе пластичного взрывчатого вещества С-4, массой 1,6 килограммов каждое и 3 предохранительно-исполнительных механизма на основе электронных часов, 3 детонатора типа ЭДП и 3 ключа замыкания электронной цепи", - говорится в сообщении. "По заданию украинских спецслужб в 2024 году фигурант на указанном автомобиле по маршруту: Молдова-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия прибыл в Россию для закладки в тайники средств поражения в Волгограде и Саратове, однако был задержан сотрудниками органов безопасности. По замыслу спецслужб Украины доставленные взрывные устройства должны были использоваться для совершения диверсионно-террористических актов в Российской Федерации", - сообщает ФСБ. Отмечается, что в отношении Пруняну следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело о приготовлении к теракту и о незаконных приобретении, передаче, сбыту, хранении и перевозке, пересылке взрывчатых веществ или взрывных устройств.

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общество , россия, украина, молдавия, москва, фсб