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Киев в Молдавии вербует агентуру для терактов в России, заявили в ФСБ - 14.04.2025, ПРАЙМ
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Киев в Молдавии вербует агентуру для терактов в России, заявили в ФСБ
Киев в Молдавии вербует агентуру для терактов в России, заявили в ФСБ - 14.04.2025, ПРАЙМ
Киев в Молдавии вербует агентуру для терактов в России, заявили в ФСБ
На территории Молдавии украинские спецслужбы использовали возможности местных властей для вербовки агентов и их обучения с целью отправки их в Россию для... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T09:24+0300
2025-04-14T09:24+0300
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молдавия
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. На территории Молдавии украинские спецслужбы использовали возможности местных властей для вербовки агентов и их обучения с целью отправки их в Россию для проведения диверсий и террористических актов. Об этом говорится в сообщении ФСБ России."ФСБ России отмечает, что это уже не первый случай, когда территория Молдовы с попустительства местных властей используется украинскими спецслужбами для вербовки и обучения агентуры, снабжения ее средствами поражения, для последующей заброски на территорию России в целях совершения диверсионно-террористических актов", - говорится в сообщении. По информации ФСБ, в Самарской области задержаны двое граждан РФ, участвовавших в диверсиях, их завербовали и подготовили в Молдавии спецслужбы Украины. Один из них, по фамилии Окрушко, совершил подрыв трансформаторной подстанции Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода и заложил на предприятии две самодельных бомбы. Задержанная по фамилии Измайлова была причастна к подготовке диверсий с использованием самодельных бомб на объектах оборонного комплекса.
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россия, молдавия, украина, фсб, всу
РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, УКРАИНА, ФСБ, ВСУ
09:24 14.04.2025
 
Киев в Молдавии вербует агентуру для терактов в России, заявили в ФСБ

ФСБ: Украина в Молдавии вербует агентуру для совершения терактов в России

ФСБ РФ сообщила о задержании шпионов
ФСБ РФ сообщила о задержании шпионов
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. На территории Молдавии украинские спецслужбы использовали возможности местных властей для вербовки агентов и их обучения с целью отправки их в Россию для проведения диверсий и террористических актов. Об этом говорится в сообщении ФСБ России.
"ФСБ России отмечает, что это уже не первый случай, когда территория Молдовы с попустительства местных властей используется украинскими спецслужбами для вербовки и обучения агентуры, снабжения ее средствами поражения, для последующей заброски на территорию России в целях совершения диверсионно-террористических актов", - говорится в сообщении.
По информации ФСБ, в Самарской области задержаны двое граждан РФ, участвовавших в диверсиях, их завербовали и подготовили в Молдавии спецслужбы Украины. Один из них, по фамилии Окрушко, совершил подрыв трансформаторной подстанции Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода и заложил на предприятии две самодельных бомбы. Задержанная по фамилии Измайлова была причастна к подготовке диверсий с использованием самодельных бомб на объектах оборонного комплекса.
ФСБ РФ
ФСБ задержала агента Украины, привезшего в Россию бомбы для терактов
08:07
 
РОССИЯМОЛДАВИЯУКРАИНАФСБВСУ
 
 
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