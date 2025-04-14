https://1prime.ru/20250414/fsb-856647889.html

Киев в Молдавии вербует агентуру для терактов в России, заявили в ФСБ

Киев в Молдавии вербует агентуру для терактов в России, заявили в ФСБ - 14.04.2025, ПРАЙМ

Киев в Молдавии вербует агентуру для терактов в России, заявили в ФСБ

На территории Молдавии украинские спецслужбы использовали возможности местных властей для вербовки агентов и их обучения с целью отправки их в Россию для... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T09:24+0300

2025-04-14T09:24+0300

2025-04-14T09:24+0300

россия

молдавия

украина

фсб

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75808/43/758084308_0:70:400:295_1920x0_80_0_0_dca322062e24ba7c339cfa4b46ee9df6.jpg

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. На территории Молдавии украинские спецслужбы использовали возможности местных властей для вербовки агентов и их обучения с целью отправки их в Россию для проведения диверсий и террористических актов. Об этом говорится в сообщении ФСБ России."ФСБ России отмечает, что это уже не первый случай, когда территория Молдовы с попустительства местных властей используется украинскими спецслужбами для вербовки и обучения агентуры, снабжения ее средствами поражения, для последующей заброски на территорию России в целях совершения диверсионно-террористических актов", - говорится в сообщении. По информации ФСБ, в Самарской области задержаны двое граждан РФ, участвовавших в диверсиях, их завербовали и подготовили в Молдавии спецслужбы Украины. Один из них, по фамилии Окрушко, совершил подрыв трансформаторной подстанции Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода и заложил на предприятии две самодельных бомбы. Задержанная по фамилии Измайлова была причастна к подготовке диверсий с использованием самодельных бомб на объектах оборонного комплекса.

https://1prime.ru/20250414/fsb-856645354.html

молдавия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, молдавия, украина, фсб, всу