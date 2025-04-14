Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС объявит о выделении 1,6 миллиарда евро на поддержку Палестины - 14.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250414/ft-856648479.html
ЕС объявит о выделении 1,6 миллиарда евро на поддержку Палестины
ЕС объявит о выделении 1,6 миллиарда евро на поддержку Палестины - 14.04.2025, ПРАЙМ
ЕС объявит о выделении 1,6 миллиарда евро на поддержку Палестины
Европейский союз объявит о выделении пакета помощи Палестине в размере 1,6 миллиарда евро, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на заявление... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T09:32+0300
2025-04-14T09:33+0300
экономика
газа
израиль
палестина
биньямин нетаньяху
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83831/51/838315154_0:109:3253:1939_1920x0_80_0_0_ad4cbf08cfcc9237d59102ca565bf42a.jpg
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Европейский союз объявит о выделении пакета помощи Палестине в размере 1,6 миллиарда евро, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам Средиземноморья Дубравку Шуицу. В совместном заявлении главы дипломатии Евросоюза и еврокомиссаров по гуманитарным вопросам и Средиземноморью от 12 апреля говорилось, что в интеграционном объединении обеспокоены гуманитарной ситуацией в секторе Газа и призывают Израиль прекратить блокаду палестинского анклава, а также позволить возобновить поставки туда гуманитарной помощи. "ЕС намерен выделить 1,6 миллиарда евро на поддержку Палестины... Брюссель объявит о новом пакете в размере 1,2 миллиарда евро в грантах и до 400 миллионов в ссудах от Европейского инвестиционного банка и Европейского фонда для устойчивого развития палестинских властей", - приводит издание слова Шуицы. Как отметила еврокомиссар, около 620 миллионов евро пойдут на финансовую поддержку властей, а около 576 миллионов евро - на восстановление Западного берега реки Иордан и сектора Газа. Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
https://1prime.ru/20250409/palestina-856530083.html
газа
израиль
палестина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83831/51/838315154_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_aac94efb4ab414a9d231cac4ec91a49c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газа, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, ес
Экономика, Газа, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНА, Биньямин Нетаньяху, ЕС
09:32 14.04.2025 (обновлено: 09:33 14.04.2025)
 
ЕС объявит о выделении 1,6 миллиарда евро на поддержку Палестины

FT: ЕС объявит о выделении 1,6 миллиарда евро на поддержку Палестины

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕС
ЕС - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Европейский союз объявит о выделении пакета помощи Палестине в размере 1,6 миллиарда евро, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам Средиземноморья Дубравку Шуицу.
В совместном заявлении главы дипломатии Евросоюза и еврокомиссаров по гуманитарным вопросам и Средиземноморью от 12 апреля говорилось, что в интеграционном объединении обеспокоены гуманитарной ситуацией в секторе Газа и призывают Израиль прекратить блокаду палестинского анклава, а также позволить возобновить поставки туда гуманитарной помощи.
"ЕС намерен выделить 1,6 миллиарда евро на поддержку Палестины... Брюссель объявит о новом пакете в размере 1,2 миллиарда евро в грантах и до 400 миллионов в ссудах от Европейского инвестиционного банка и Европейского фонда для устойчивого развития палестинских властей", - приводит издание слова Шуицы.
Как отметила еврокомиссар, около 620 миллионов евро пойдут на финансовую поддержку властей, а около 576 миллионов евро - на восстановление Западного берега реки Иордан и сектора Газа.
Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Обстановка в израильском городе Ашкелон - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
Макрон объявил о планах по признанию государства Палестина
9 апреля, 21:24
 
ЭкономикаГазаИЗРАИЛЬПАЛЕСТИНАБиньямин НетаньяхуЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала