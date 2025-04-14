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ЕС объявит о выделении 1,6 миллиарда евро на поддержку Палестины

ЕС объявит о выделении 1,6 миллиарда евро на поддержку Палестины - 14.04.2025, ПРАЙМ

ЕС объявит о выделении 1,6 миллиарда евро на поддержку Палестины

Европейский союз объявит о выделении пакета помощи Палестине в размере 1,6 миллиарда евро, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на заявление... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T09:32+0300

2025-04-14T09:32+0300

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Европейский союз объявит о выделении пакета помощи Палестине в размере 1,6 миллиарда евро, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам Средиземноморья Дубравку Шуицу. В совместном заявлении главы дипломатии Евросоюза и еврокомиссаров по гуманитарным вопросам и Средиземноморью от 12 апреля говорилось, что в интеграционном объединении обеспокоены гуманитарной ситуацией в секторе Газа и призывают Израиль прекратить блокаду палестинского анклава, а также позволить возобновить поставки туда гуманитарной помощи. "ЕС намерен выделить 1,6 миллиарда евро на поддержку Палестины... Брюссель объявит о новом пакете в размере 1,2 миллиарда евро в грантах и до 400 миллионов в ссудах от Европейского инвестиционного банка и Европейского фонда для устойчивого развития палестинских властей", - приводит издание слова Шуицы. Как отметила еврокомиссар, около 620 миллионов евро пойдут на финансовую поддержку властей, а около 576 миллионов евро - на восстановление Западного берега реки Иордан и сектора Газа. Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.

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газа, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, ес