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ФТС оценила объем экспорта детских товаров в Россию - 14.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ФТС оценила объем экспорта детских товаров в Россию
ФТС оценила объем экспорта детских товаров в Россию - 14.04.2025, ПРАЙМ
ФТС оценила объем экспорта детских товаров в Россию
Импорт детских товаров в Россию за 2024 год составил 315 тонн общей стоимостью почти 3 миллиарда долларов, основными странами-экспортерами этой продукции стали... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T15:20+0300
2025-04-14T15:20+0300
экономика
фтс россии
экспорт
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Импорт детских товаров в Россию за 2024 год составил 315 тонн общей стоимостью почти 3 миллиарда долларов, основными странами-экспортерами этой продукции стали Китай, Узбекистан, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Бангладеш, сообщил сотрудник отдела риск-категорирования Главного управления "Центр мониторинга и оперативного контроля Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ" Никита Лаврентьев. В ходе выступления на Конгрессе индустрии детских товаров Лаврентьев представил презентацию с результатами анализа перемещения через таможенную границу товаров для детей и проведения в отношении данных товаров таможенного контроля. "За 12 месяцев 2024 года в Российскую Федерацию ввезено 315 тонн товаров для детей… Общая стоимость ввезенных товаров составила почти 3 миллиарда долларов США. Объемы декларирования детских товаров в 2024 году сопоставимы с аналогичным периодом 2023 года", - сказал Лаврентьев. Согласно данным, представленным на слайде, основными странами-экспортерами детских товаров в РФ в 2024 и 2023 годах стали Китай, Узбекистан, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Бангладеш. "По сравнению с 2023 годом состав основных экспортеров изменился - на смену Японии пришли Объединенные Арабские Эмираты", - прокомментировал четвертое место в таблице основных экспортеров Лаврентьев. Так, Китай (в том числе Гонконг) в 2024 экспортировал 251,4 тонны детских товаров (79,8% от общего объема) стоимостью 1,896 миллиона долларов США. Следом идет Узбекистан – 12,9 тонны (4,1%) на 207,3 миллиона долларов США. Эти две страны были лидерами и в 2023 году. На третьем месте в 2024 году – Турция (2,9% от общего веса), на четвертом - ОАЭ (1,9%), а Бангладеш на пятом (1,8%). Общий итог этих стран-экспортеров составил 285,3 тонны, следует из презентации. Однако, как отметил представитель ФТС, наблюдается общее снижение таможенной стоимости детских товаров почти на 10%. "В 2024 году в общем объеме ввоза детских товаров наибольшую долю традиционно составляют игрушки. Это 30%. 26% приходится на детские пеленки и подгузники, 24% - на детскую одежду, 11% - обувь и 4% - на детские коляски. Относительно общего снижения таможенной стоимости по сравнению с показателями 2023 года результатами анализа установлено, что основное снижение приходится на детские пеленки и подгузники, где средняя стоимость снизилась на 14%. Детская одежда потеряла в сервисе практически 13%, а игрушки - 11% стоимости", - рассказал Лаврентьев. Таможенное декларирование основного весового объема товаров для детей, ввезенного в 2024 году, производилось в таможенных органах Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов, уточнил он.
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фтс россии, экспорт
Экономика, ФТС России, экспорт
15:20 14.04.2025
 
ФТС оценила объем экспорта детских товаров в Россию

ФТС: импорт детских товаров в Россию за 2024 год составил 315 тонн

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФТС России
ФТС России - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Импорт детских товаров в Россию за 2024 год составил 315 тонн общей стоимостью почти 3 миллиарда долларов, основными странами-экспортерами этой продукции стали Китай, Узбекистан, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Бангладеш, сообщил сотрудник отдела риск-категорирования Главного управления "Центр мониторинга и оперативного контроля Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ" Никита Лаврентьев.
В ходе выступления на Конгрессе индустрии детских товаров Лаврентьев представил презентацию с результатами анализа перемещения через таможенную границу товаров для детей и проведения в отношении данных товаров таможенного контроля. "За 12 месяцев 2024 года в Российскую Федерацию ввезено 315 тонн товаров для детей… Общая стоимость ввезенных товаров составила почти 3 миллиарда долларов США. Объемы декларирования детских товаров в 2024 году сопоставимы с аналогичным периодом 2023 года", - сказал Лаврентьев.
Согласно данным, представленным на слайде, основными странами-экспортерами детских товаров в РФ в 2024 и 2023 годах стали Китай, Узбекистан, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Бангладеш. "По сравнению с 2023 годом состав основных экспортеров изменился - на смену Японии пришли Объединенные Арабские Эмираты", - прокомментировал четвертое место в таблице основных экспортеров Лаврентьев.
Так, Китай (в том числе Гонконг) в 2024 экспортировал 251,4 тонны детских товаров (79,8% от общего объема) стоимостью 1,896 миллиона долларов США. Следом идет Узбекистан – 12,9 тонны (4,1%) на 207,3 миллиона долларов США. Эти две страны были лидерами и в 2023 году. На третьем месте в 2024 году – Турция (2,9% от общего веса), на четвертом - ОАЭ (1,9%), а Бангладеш на пятом (1,8%). Общий итог этих стран-экспортеров составил 285,3 тонны, следует из презентации.
Однако, как отметил представитель ФТС, наблюдается общее снижение таможенной стоимости детских товаров почти на 10%. "В 2024 году в общем объеме ввоза детских товаров наибольшую долю традиционно составляют игрушки. Это 30%. 26% приходится на детские пеленки и подгузники, 24% - на детскую одежду, 11% - обувь и 4% - на детские коляски. Относительно общего снижения таможенной стоимости по сравнению с показателями 2023 года результатами анализа установлено, что основное снижение приходится на детские пеленки и подгузники, где средняя стоимость снизилась на 14%. Детская одежда потеряла в сервисе практически 13%, а игрушки - 11% стоимости", - рассказал Лаврентьев.
Таможенное декларирование основного весового объема товаров для детей, ввезенного в 2024 году, производилось в таможенных органах Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов, уточнил он.
Рубли - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
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