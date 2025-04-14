https://1prime.ru/20250414/gaz-856659469.html
В Европе хотят вернуться к поставкам российского газа, пишут СМИ
В Европе хотят вернуться к поставкам российского газа, пишут СМИ - 14.04.2025, ПРАЙМ
В Европе хотят вернуться к поставкам российского газа, пишут СМИ
Крупнейшие компании Европы рассматривают возможность восстановления импорта российского газа из-за политики президента США Дональда Трампа в отношении ЕС,... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T13:27+0300
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МОСКВА, 14 апр -- ПРАЙМ. Крупнейшие компании Европы рассматривают возможность восстановления импорта российского газа из-за политики президента США Дональда Трампа в отношении ЕС, сообщает агентство Reuters.Президент США Дональд Трамп ввел торговые пошлины, что по словам авторов статьи "подкосило отношения с Европой"."На этом фоне руководители крупных компаний ЕС начали говорить о том, что было бы немыслимо еще год назад: что импорт некоторого количества российского газа, в том числе от российского государственного гиганта "Газпром" может быть хорошей идеей", — сказано в тексте статьи.Ранее СМИ сообщали, что Европейский союз выступил с намерением полностью прекратить поставки российского газа к 2027 году. Они рассчитывали заменить российский газ сжиженным природным газом из США и Катара. Однако переговоры с Катаром затруднились, а торговая война, начатая Дональдом Трампом против Европейского союза, осложнила ситуацию для европейских предприятий.
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ес, сша, россия, газ
Энергетика, ЕС, США, РОССИЯ, Газ
В Европе хотят вернуться к поставкам российского газа, пишут СМИ
Reuters: Евросоюз допустил возврат к импорту газа из России из-за Трампа
МОСКВА, 14 апр -- ПРАЙМ.
Крупнейшие компании Европы рассматривают возможность восстановления импорта российского газа из-за политики президента США Дональда Трампа в отношении ЕС, сообщает
агентство Reuters.
Президент США Дональд Трамп ввел торговые пошлины, что по словам авторов статьи "подкосило отношения с Европой".
"На этом фоне руководители крупных компаний ЕС начали говорить о том, что было бы немыслимо еще год назад: что импорт некоторого количества российского газа, в том числе от российского государственного гиганта "Газпром" может быть хорошей идеей", — сказано в тексте статьи.
Ранее СМИ сообщали, что Европейский союз выступил с намерением полностью прекратить поставки российского газа к 2027 году. Они рассчитывали заменить российский газ сжиженным природным газом из США и Катара. Однако переговоры с Катаром затруднились, а торговая война, начатая Дональдом Трампом против Европейского союза, осложнила ситуацию для европейских предприятий.
Добыча газа в России к 2050 году вырастет в 1,7 раза