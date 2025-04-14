https://1prime.ru/20250414/gaz-856659469.html

В Европе хотят вернуться к поставкам российского газа, пишут СМИ

В Европе хотят вернуться к поставкам российского газа, пишут СМИ - 14.04.2025, ПРАЙМ

В Европе хотят вернуться к поставкам российского газа, пишут СМИ

Крупнейшие компании Европы рассматривают возможность восстановления импорта российского газа из-за политики президента США Дональда Трампа в отношении ЕС,... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T13:27+0300

2025-04-14T13:27+0300

2025-04-14T13:27+0300

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МОСКВА, 14 апр -- ПРАЙМ. Крупнейшие компании Европы рассматривают возможность восстановления импорта российского газа из-за политики президента США Дональда Трампа в отношении ЕС, сообщает агентство Reuters.Президент США Дональд Трамп ввел торговые пошлины, что по словам авторов статьи "подкосило отношения с Европой"."На этом фоне руководители крупных компаний ЕС начали говорить о том, что было бы немыслимо еще год назад: что импорт некоторого количества российского газа, в том числе от российского государственного гиганта "Газпром" может быть хорошей идеей", — сказано в тексте статьи.Ранее СМИ сообщали, что Европейский союз выступил с намерением полностью прекратить поставки российского газа к 2027 году. Они рассчитывали заменить российский газ сжиженным природным газом из США и Катара. Однако переговоры с Катаром затруднились, а торговая война, начатая Дональдом Трампом против Европейского союза, осложнила ситуацию для европейских предприятий.

https://1prime.ru/20250414/gaz-856655125.html

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