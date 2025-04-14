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Лидер ХДС/ХСС Мерц допустил поставку ракет Taurus Украине

Лидер ХДС/ХСС Мерц допустил поставку ракет Taurus Украине - 14.04.2025, ПРАЙМ

Лидер ХДС/ХСС Мерц допустил поставку ракет Taurus Украине

Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине, это должно быть согласовано с... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T10:08+0300

2025-04-14T10:08+0300

2025-04-14T10:08+0300

вооружения

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине, это должно быть согласовано с европейскими партнерами. "Да, я говорил это именно так, как это подразумевается - мы не будем сами вступать в этот конфликт, но снабдим украинскую армию таким оружием. Кроме того, украинской армии приходится действовать в оборонительном режиме, они все время только реагируют, а они должны сами иметь возможность определять часть происходящего", - заявил Мерц в интервью телеканалу ARD, отвечая на вопрос о своей текущей позиции относительно поставок Taurus Украине. По словам Мерца, европейцы уже поставляют крылатые ракеты Киеву. "Я всегда говорил, что пойду на это только при согласовании с европейскими партнерами. Европейцы уже поставляют крылатые ракеты. Британцы делают это, французы делают это, американцы и подавно. Это должно быть согласовано, и если это будет согласовано, то Германия должна в этом участвовать", - заявил Мерц. До выборов в немецкий парламент Мерц многократно критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ от поставок Taurus Украине. Мерц даже обещал выставить ультиматум России, чтобы прекратились удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае - поставить Киеву Taurus. Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250412/merts-856627954.html

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мировая экономика, украина, германия, киев, фридрих мерц, олаф шольц, сергей лавров, нато, хдс/хсс, мид рф