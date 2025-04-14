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В Госдуму внесут проект о запрете коллекторов в России
В Госдуму внесут проект о запрете коллекторов в России - 14.04.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесут проект о запрете коллекторов в России
Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, запрещающий деятельность коллекторов в... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T00:19+0300
2025-04-14T00:19+0300
2025-04-14T00:19+0300
россия
бизнес
экономика
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, запрещающий деятельность коллекторов в России, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается установить запрет на уступку кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, инициативой предлагается предоставить заемщику право в течение десяти дней со дня заключения такого договора обратиться к кредитору с требованием о запрете привлечения третьих лиц к деятельности по возврату просроченной задолженности, указано в документе.
В нем отмечается, что кредитные организации могут самостоятельно заниматься взысканием просроченной задолженности, оставаясь в рамках правового поля.
"Это могут быть звонки с напоминанием о долге, решение о реструктуризации и частичном погашении долга, продление кредитного договора. Часто кредитные организации обращаются в суд либо продают долг коллекторским агентствам", - уточняется в пояснительной записке.
В ней сказано, что по данным Федеральной службы судебных приставов, в настоящее время в госреестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, официально зарегистрировано 520 коллекторских агентств, то есть организаций, занимающихся "выбиванием" долгов.
"Нынешнее широко практикуемое психологическое давление, терроризирование, откровенное издевательство над заемщиками необходимо запретить на законодательном уровне - во имя спокойствия наших граждан", - сказал Нилов журналистам.
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россия, бизнес
РОССИЯ, Бизнес, Экономика
В Госдуму внесут проект о запрете коллекторов в России
ЛДПР внесет в Госдуму законопроект, запрещающий деятельность коллекторов
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, запрещающий деятельность коллекторов в России, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается установить запрет на уступку кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, инициативой предлагается предоставить заемщику право в течение десяти дней со дня заключения такого договора обратиться к кредитору с требованием о запрете привлечения третьих лиц к деятельности по возврату просроченной задолженности, указано в документе.
В нем отмечается, что кредитные организации могут самостоятельно заниматься взысканием просроченной задолженности, оставаясь в рамках правового поля.
"Это могут быть звонки с напоминанием о долге, решение о реструктуризации и частичном погашении долга, продление кредитного договора. Часто кредитные организации обращаются в суд либо продают долг коллекторским агентствам", - уточняется в пояснительной записке.
В ней сказано, что по данным Федеральной службы судебных приставов, в настоящее время в госреестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, официально зарегистрировано 520 коллекторских агентств, то есть организаций, занимающихся "выбиванием" долгов.
"Нынешнее широко практикуемое психологическое давление, терроризирование, откровенное издевательство над заемщиками необходимо запретить на законодательном уровне - во имя спокойствия наших граждан", - сказал Нилов журналистам.