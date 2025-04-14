https://1prime.ru/20250414/gosduma-856648656.html

В Госдуме предложили сократить женщинам рабочий день на час

В Госдуме предложили сократить женщинам рабочий день на час - 14.04.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили сократить женщинам рабочий день на час

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сократить женщинам рабочий день на один час, чтобы оставалось больше времени на личную жизнь или семью. | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T09:35+0300

2025-04-14T09:35+0300

2025-04-14T09:35+0300

общество

россия

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сократить женщинам рабочий день на один час, чтобы оставалось больше времени на личную жизнь или семью. "Актуальным стоит вопрос повышения демографии, а когда у молодой девушки будет время на выстраивание личной жизни, если она целый день проводит на работе, а потом уставшая едет домой? Считаю актуальным и своевременным сократить нашему прекрасному полу рабочий день хотя бы на час с сохранением заработной платы", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что в современном мире родители стараются, чтобы их ребёнок всесторонне развивался и ему было проще определиться со своим выбором в жизни. "Каждый ребёнок посещает как минимум 1 кружок дополнительного образования или спортивную секцию, а некоторые дети несколько. Зачастую вся эта нагрузка ложится на плечи женщины. И очень сложно успеть, выходя с работы в 18.00, сопроводить детей до кружков, которые зачастую и начинаются в это же время, а некоторые и раньше", - объяснил парламентарий. Также он отметил, что заботы о семье, доме и детях порой вынуждают женщин уходить с работы, что устраивает далеко не всех. "Даже если у женщины нет семьи и детей, ей также необходим этот лишний свободный час в сутки, ведь элементарно, чтобы собраться на работу, женщине требуется намного больше времени, чем мужчине. Мы же говорим о самой прекрасной половине человечества", - заключил он.

https://1prime.ru/20250414/gosduma-856644071.html

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общество , россия