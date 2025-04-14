https://1prime.ru/20250414/gosduma-856655697.html
В Госдуме назвали безумием заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине
В Госдуме назвали безумием заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине - 14.04.2025, ПРАЙМ
В Госдуме назвали безумием заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал безумием заявление лидера блока ХДС/ХСС и вероятно будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о возможности... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T11:48+0300
2025-04-14T11:48+0300
2025-04-14T11:48+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал безумием заявление лидера блока ХДС/ХСС и вероятно будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о возможности поставок крылатых ракет Taurus Украине. Ранее Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине, при этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами. "Германия хочет сорвать стопор с ограничителя военной истерии. Сам факт обсуждения передачи ракет - свидетельство того безумия, которое охватило эту страну в середине XX века", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, любое высокоточное оружие несет опасность, даже в небольшом количестве. "Здесь играет роль фактор поддержки киевского режима - бундестаг готов уже на все, только бы плеснуть бензина в огонь войны. И вот эта фанатичная ненависть к нам и опасна возрождением той самой арийской идеологии. И еще один очень важный фактор - Германия такая смелая, потому что знает, что войну из-за поставки ракет мы ей не объявим", - сказал депутат.
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Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, США
В Госдуме назвали безумием заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине
Депутат Белик: Германия хочет сорвать стопор с ограничителя военной истерии
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал безумием заявление лидера блока ХДС/ХСС и вероятно будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о возможности поставок крылатых ракет Taurus Украине.
Ранее Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине, при этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами.
"Германия хочет сорвать стопор с ограничителя военной истерии. Сам факт обсуждения передачи ракет - свидетельство того безумия, которое охватило эту страну в середине XX века", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, любое высокоточное оружие несет опасность, даже в небольшом количестве.
"Здесь играет роль фактор поддержки киевского режима - бундестаг готов уже на все, только бы плеснуть бензина в огонь войны. И вот эта фанатичная ненависть к нам и опасна возрождением той самой арийской идеологии. И еще один очень важный фактор - Германия такая смелая, потому что знает, что войну из-за поставки ракет мы ей не объявим", - сказал депутат.
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