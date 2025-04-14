https://1prime.ru/20250414/gosduma-856655697.html

В Госдуме назвали безумием заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине

В Госдуме назвали безумием заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине - 14.04.2025, ПРАЙМ

В Госдуме назвали безумием заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал безумием заявление лидера блока ХДС/ХСС и вероятно будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о возможности... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T11:48+0300

2025-04-14T11:48+0300

2025-04-14T11:48+0300

вооружения

россия

украина

германия

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83810/09/838100954_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4f5371c4305045573504fee04ade74b2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал безумием заявление лидера блока ХДС/ХСС и вероятно будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о возможности поставок крылатых ракет Taurus Украине. Ранее Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине, при этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами. "Германия хочет сорвать стопор с ограничителя военной истерии. Сам факт обсуждения передачи ракет - свидетельство того безумия, которое охватило эту страну в середине XX века", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, любое высокоточное оружие несет опасность, даже в небольшом количестве. "Здесь играет роль фактор поддержки киевского режима - бундестаг готов уже на все, только бы плеснуть бензина в огонь войны. И вот эта фанатичная ненависть к нам и опасна возрождением той самой арийской идеологии. И еще один очень важный фактор - Германия такая смелая, потому что знает, что войну из-за поставки ракет мы ей не объявим", - сказал депутат.

https://1prime.ru/20250414/kallas-856648188.html

украина

германия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, германия, сша