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РЖД: грузоотправители не предъявили около 30% угольной продукции

РЖД: грузоотправители не предъявили около 30% угольной продукции - 14.04.2025, ПРАЙМ

РЖД: грузоотправители не предъявили около 30% угольной продукции

Грузоотправители по итогам первого квартала текущего года не предъявили около 30% угольной продукции, которая была заявлена и согласована для железнодорожных... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T00:16+0300

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Грузоотправители по итогам первого квартала текущего года не предъявили около 30% угольной продукции, которая была заявлена и согласована для железнодорожных перевозок в западном направлении, при этом ранее такой показатель не превышал 2%, сообщил журналистам замгендиректора РЖД Михаил Глазков. "Мы в первом квартале и в апреле столкнулись с новым вызовом, которого до этого не испытывали – инфлированные заявки, когда грузоотправитель занимается так называемым читерством, перезаявляет объем груза, которого фактически нет… Первый квартал и апрель привел к тому, что у нас до 30% угольной продукции, которая была заявлена в западном направлении, это порты Азово-Черноморского бассейна и Октябрьской железной дороги, Балтийское Баренцево и Белое море, не были предъявлены к перевозке… Раньше у нас отклонение было не более 2%", – сказал Глазков. Он отметил, что в связи с данной ситуацией РЖД в погрузке ежесуточно теряли более 150 тысяч тонн, или 4,5 миллиона тонн за месяц. Для вывоза угольной продукции было направлено 72 тысячи порожних полувагонов, однако они так и не были использованы. "Это уже прямые расходы "Российских железных дорог". Груз клиент нам заявил, мы согласовали эту перевозку. Соответственно, мы заказали локомотивы, локомотивные бригады, и самое страшное, под этот объем груза мы заадресовали порожний подвижной состав, который отправился с припортовой станции, но до станции погрузки не доехал (так как оказался не востребован – ред.)", – пояснил Глазков. Замглавы РЖД добавил, что ситуация с непредоставлением угольных грузов на железную дорогу начала усугубляться с конца января текущего года. По информации партнеров холдинга, на эту ситуацию влияет цена на уголь на мировых рынках и валютный курс.

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