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Цены на газ в Европе выросли на 4%

Цены на газ в Европе выросли на 4% - 14.04.2025, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе выросли на 4%

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник выросли на 4% – до 407 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T20:13+0300

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник выросли на 4% – до 407 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 403,2 доллара за тысячу кубометров (+2,7%). Ценовой минимум составил 397,3 доллара (+1,2%), ценовой максимум – 409,1 доллара (+4,2%). Последние фьючерсы торговались по 406,7 доллара (+3,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 392,7 доллара за тысячу кубометров. "Котировки растут, поскольку биржевой пессимизм вокруг состояния европейской экономики немного сглаживается. Однако внешний фон полон риска. Например, США готовы поставить широкий ряд условий для стран, которые хотят избежать пошлин и пойти на сделку. Среди таких требований – рост закупки газа американского происхождения, помимо прочего. Одновременно встают вопросы логистики, наличия мощностей по приему необходимого количества СПГ", – сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Эксперт отметил, что с середины февраля, когда появилась теоретическая надежда на возврат доступа к газу из России, цены начали снижение. К настоящему времени они упали за счет сокращения рисковой премии на 56%. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

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