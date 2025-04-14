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Минпромторг обозначил сроки принятия правил маркировки детских игрушек - 14.04.2025, ПРАЙМ
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Минпромторг обозначил сроки принятия правил маркировки детских игрушек
Минпромторг обозначил сроки принятия правил маркировки детских игрушек - 14.04.2025, ПРАЙМ
Минпромторг обозначил сроки принятия правил маркировки детских игрушек
Проект постановления, в котором будут утверждены правила маркировки детских игрушек, должны принять до 1 июня - сейчас документ проходит регламентные процедуры... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T17:10+0300
2025-04-14T17:10+0300
минпромторг
дети
проект
россия
игрушки
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Проект постановления, в котором будут утверждены правила маркировки детских игрушек, должны принять до 1 июня - сейчас документ проходит регламентные процедуры согласования, рассказала заместитель главы Минпромторга Екатерина Приезжева на выездном заседании министерства, прошедшем на Конгрессе индустрии детских товаров. "У нас сегодня проходят регламентные процедуры согласования проекта постановления правительства, в котором будут утверждены правила маркировки игрушек. Сегодня мы готовы уже направлять этот проект в Минюст, ну и до 1 июня этот документ должен быть принят", - сказала Приезжева. По ее словам, проект предусматривает, что маркировка будет вводиться поэтапно, чтобы бизнес мог подготовиться к исполнению требований. Регистрация участников системы начнется с 1 сентября 2025 года, а финальный этап предусмотрен 1 февраля 2027 года - он касается обязательной передачи в систему сведений об обороте. "То есть вот в каком растянутом отрезке времени мы будем поэтапно вводить требования по маркировке", - добавила Приезжева. По словам замминистра, в момент принятия решения о маркировке детских игрушек эксперты оценивали теневой рынок в этом сегменте до 30%. С 20 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года в России проходил добровольный эксперимент по маркировке детских игрушек. В его рамках производители, импортеры и организации оптовой и розничной торговли могли протестировать технологии нанесения на товары средств идентификации и отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки.
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минпромторг, дети, проект, россия, игрушки
Минпромторг, дети, проект, РОССИЯ, игрушки
17:10 14.04.2025
 
Минпромторг обозначил сроки принятия правил маркировки детских игрушек

Минпромторг: проект с правилами маркировки детских игрушек должен быть принят до 1 июня

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк% Ребенок в магазине "Детский мир"
% Ребенок в магазине Детский мир - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Проект постановления, в котором будут утверждены правила маркировки детских игрушек, должны принять до 1 июня - сейчас документ проходит регламентные процедуры согласования, рассказала заместитель главы Минпромторга Екатерина Приезжева на выездном заседании министерства, прошедшем на Конгрессе индустрии детских товаров.
"У нас сегодня проходят регламентные процедуры согласования проекта постановления правительства, в котором будут утверждены правила маркировки игрушек. Сегодня мы готовы уже направлять этот проект в Минюст, ну и до 1 июня этот документ должен быть принят", - сказала Приезжева.
По ее словам, проект предусматривает, что маркировка будет вводиться поэтапно, чтобы бизнес мог подготовиться к исполнению требований. Регистрация участников системы начнется с 1 сентября 2025 года, а финальный этап предусмотрен 1 февраля 2027 года - он касается обязательной передачи в систему сведений об обороте. "То есть вот в каком растянутом отрезке времени мы будем поэтапно вводить требования по маркировке", - добавила Приезжева.
По словам замминистра, в момент принятия решения о маркировке детских игрушек эксперты оценивали теневой рынок в этом сегменте до 30%.
С 20 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года в России проходил добровольный эксперимент по маркировке детских игрушек. В его рамках производители, импортеры и организации оптовой и розничной торговли могли протестировать технологии нанесения на товары средств идентификации и отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки.
ФТС России - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
ФТС оценила объем экспорта детских товаров в Россию
15:20
 
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