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Фондовые индексы Европы завершили понедельник ростом на новостях из США
Фондовые индексы Европы завершили понедельник ростом на новостях из США - 14.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы завершили понедельник ростом на новостях из США
Основные фондовые индексы Европы завершили понедельник ростом на 2-3% на новости об исключении электроники из-под действия "взаимных" импортных пошлин, ранее... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T19:57+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили понедельник ростом на 2-3% на новости об исключении электроники из-под действия "взаимных" импортных пошлин, ранее объявленных президентом США Дональдом Трампом, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 2,14% - до 8 134,34 пункта, французский CAC 40 - на 2,37%, до 7 273,12 пункта, немецкий DAX - на 2,85%, до 20 954,83 пункта. Администрация Трампа, согласно документам Таможенной и пограничной службы США, с которыми ознакомилось РИА Новости, исключила смартфоны, компьютеры и ряд других видов электроники из-под действия "взаимных" пошлин на импорт. В среду будут опубликованы окончательные данные о потребительских ценах в еврозоне. Согласно предварительной оценке, годовая инфляция в странах валютного блока по итогам марта замедлилась до 2,2% с 2,3% месяцем ранее. Также на этой неделе пройдет заседание Европейского центробанка, итоги которого будут опубликованы в четверг. Аналитики полагают, что регулятор понизит базовую процентную ставку до 2,4% с текущих 2,65%.
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рынки, индексы, дональд трамп, европа
Экономика, Рынки, Индексы, Дональд Трамп, ЕВРОПА
Фондовые индексы Европы завершили понедельник ростом на новостях из США
Европейские биржи закрылись ростом на новостях об исключении электроники из пошлин
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили понедельник ростом на 2-3% на новости об исключении электроники из-под действия "взаимных" импортных пошлин, ранее объявленных президентом США Дональдом Трампом, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 2,14% - до 8 134,34 пункта, французский CAC 40 - на 2,37%, до 7 273,12 пункта, немецкий DAX - на 2,85%, до 20 954,83 пункта.
Администрация Трампа, согласно документам Таможенной и пограничной службы США, с которыми ознакомилось РИА Новости, исключила смартфоны, компьютеры и ряд других видов электроники из-под действия "взаимных" пошлин на импорт.
В среду будут опубликованы окончательные данные о потребительских ценах в еврозоне. Согласно предварительной оценке, годовая инфляция в странах валютного блока по итогам марта замедлилась до 2,2% с 2,3% месяцем ранее.
Также на этой неделе пройдет заседание Европейского центробанка, итоги которого будут опубликованы в четверг. Аналитики полагают, что регулятор понизит базовую процентную ставку до 2,4% с текущих 2,65%.
Фондовые индексы Европы сильно растут в отсутствие новостей о пошлинах США