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Фондовые индексы Европы завершили понедельник ростом на новостях из США

Фондовые индексы Европы завершили понедельник ростом на новостях из США - 14.04.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы завершили понедельник ростом на новостях из США

Основные фондовые индексы Европы завершили понедельник ростом на 2-3% на новости об исключении электроники из-под действия "взаимных" импортных пошлин, ранее... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T19:57+0300

2025-04-14T19:57+0300

2025-04-14T19:57+0300

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили понедельник ростом на 2-3% на новости об исключении электроники из-под действия "взаимных" импортных пошлин, ранее объявленных президентом США Дональдом Трампом, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 2,14% - до 8 134,34 пункта, французский CAC 40 - на 2,37%, до 7 273,12 пункта, немецкий DAX - на 2,85%, до 20 954,83 пункта. Администрация Трампа, согласно документам Таможенной и пограничной службы США, с которыми ознакомилось РИА Новости, исключила смартфоны, компьютеры и ряд других видов электроники из-под действия "взаимных" пошлин на импорт. В среду будут опубликованы окончательные данные о потребительских ценах в еврозоне. Согласно предварительной оценке, годовая инфляция в странах валютного блока по итогам марта замедлилась до 2,2% с 2,3% месяцем ранее. Также на этой неделе пройдет заседание Европейского центробанка, итоги которого будут опубликованы в четверг. Аналитики полагают, что регулятор понизит базовую процентную ставку до 2,4% с текущих 2,65%.

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рынки, индексы, дональд трамп, европа