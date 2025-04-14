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Фондовые индексы Европы завершили понедельник ростом на новостях из США - 14.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250414/indeks-856676983.html
Фондовые индексы Европы завершили понедельник ростом на новостях из США
Фондовые индексы Европы завершили понедельник ростом на новостях из США - 14.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы завершили понедельник ростом на новостях из США
Основные фондовые индексы Европы завершили понедельник ростом на 2-3% на новости об исключении электроники из-под действия "взаимных" импортных пошлин, ранее... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T19:57+0300
2025-04-14T19:57+0300
экономика
рынки
индексы
дональд трамп
европа
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили понедельник ростом на 2-3% на новости об исключении электроники из-под действия "взаимных" импортных пошлин, ранее объявленных президентом США Дональдом Трампом, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 2,14% - до 8 134,34 пункта, французский CAC 40 - на 2,37%, до 7 273,12 пункта, немецкий DAX - на 2,85%, до 20 954,83 пункта. Администрация Трампа, согласно документам Таможенной и пограничной службы США, с которыми ознакомилось РИА Новости, исключила смартфоны, компьютеры и ряд других видов электроники из-под действия "взаимных" пошлин на импорт. В среду будут опубликованы окончательные данные о потребительских ценах в еврозоне. Согласно предварительной оценке, годовая инфляция в странах валютного блока по итогам марта замедлилась до 2,2% с 2,3% месяцем ранее. Также на этой неделе пройдет заседание Европейского центробанка, итоги которого будут опубликованы в четверг. Аналитики полагают, что регулятор понизит базовую процентную ставку до 2,4% с текущих 2,65%.
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рынки, индексы, дональд трамп, европа
Экономика, Рынки, Индексы, Дональд Трамп, ЕВРОПА
19:57 14.04.2025
 
Фондовые индексы Европы завершили понедельник ростом на новостях из США

Европейские биржи закрылись ростом на новостях об исключении электроники из пошлин

© fotolia.com / AshDesignБиржа
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© fotolia.com / AshDesign
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили понедельник ростом на 2-3% на новости об исключении электроники из-под действия "взаимных" импортных пошлин, ранее объявленных президентом США Дональдом Трампом, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 2,14% - до 8 134,34 пункта, французский CAC 40 - на 2,37%, до 7 273,12 пункта, немецкий DAX - на 2,85%, до 20 954,83 пункта.
Администрация Трампа, согласно документам Таможенной и пограничной службы США, с которыми ознакомилось РИА Новости, исключила смартфоны, компьютеры и ряд других видов электроники из-под действия "взаимных" пошлин на импорт.
В среду будут опубликованы окончательные данные о потребительских ценах в еврозоне. Согласно предварительной оценке, годовая инфляция в странах валютного блока по итогам марта замедлилась до 2,2% с 2,3% месяцем ранее.
Также на этой неделе пройдет заседание Европейского центробанка, итоги которого будут опубликованы в четверг. Аналитики полагают, что регулятор понизит базовую процентную ставку до 2,4% с текущих 2,65%.
%Биржа - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
Фондовые индексы Европы сильно растут в отсутствие новостей о пошлинах США
13:10
 
ЭкономикаРынкиИндексыДональд ТрампЕВРОПА
 
 
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