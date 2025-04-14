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Фондовые индексы АТР растут в понедельник утром

Фондовые индексы АТР растут в понедельник утром - 14.04.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР растут в понедельник утром

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром поднимаются вслед за США, свидетельствуют данные торгов. | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T07:52+0300

2025-04-14T07:52+0300

2025-04-14T07:52+0300

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром поднимаются вслед за США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,86%, до 3 266,12 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,52%, до 1 910,38 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,38%, до 21 413 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 0,86%, до 2 453,66 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,46%, до 7 758,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,8%, до 34 189 пунктов. Азиатские инвесторы оценивают закрытие торгов пятницы на рынках США. Технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские фондовые биржи, вырос на 2,06%. Индексы Dow Jones и S&P 500 также поднялись - на 1,56% и 1,81% соответственно. Главное таможенное управление КНР опубликовало данные по торговле страны. Так, экспорт Китая по итогам первого квартала вырос на 5,8% год к году, импорт снизился на 7%. При этом лидерами по товарообороту с Китаем за первый квартал 2025 года стали АСЕАН, ЕС и США.

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рынки, торги, индексы, сша, китай, азиатско-тихоокеанский регион, атр