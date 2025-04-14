Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР растут в понедельник утром - 14.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250414/indeksy-856644730.html
Фондовые индексы АТР растут в понедельник утром
Фондовые индексы АТР растут в понедельник утром - 14.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР растут в понедельник утром
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром поднимаются вслед за США, свидетельствуют данные торгов. | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T07:52+0300
2025-04-14T07:52+0300
экономика
рынки
торги
индексы
сша
китай
азиатско-тихоокеанский регион
атр
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/94/841339424_0:241:2560:1681_1920x0_80_0_0_94afa94c9d57c16877dc71effd9c064d.jpg
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром поднимаются вслед за США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,86%, до 3 266,12 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,52%, до 1 910,38 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,38%, до 21 413 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 0,86%, до 2 453,66 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 1,46%, до 7 758,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,8%, до 34 189 пунктов. Азиатские инвесторы оценивают закрытие торгов пятницы на рынках США. Технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские фондовые биржи, вырос на 2,06%. Индексы Dow Jones и S&amp;P 500 также поднялись - на 1,56% и 1,81% соответственно. Главное таможенное управление КНР опубликовало данные по торговле страны. Так, экспорт Китая по итогам первого квартала вырос на 5,8% год к году, импорт снизился на 7%. При этом лидерами по товарообороту с Китаем за первый квартал 2025 года стали АСЕАН, ЕС и США.
https://1prime.ru/20250411/inleks-856610716.html
сша
китай
азиатско-тихоокеанский регион
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/94/841339424_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_54490e7be9be6b8eb7c05fe8c1085905.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, торги, индексы, сша, китай, азиатско-тихоокеанский регион, атр
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, США, КИТАЙ, Азиатско-Тихоокеанский регион, АТР
07:52 14.04.2025
 
Фондовые индексы АТР растут в понедельник утром

Основные фондовые индексы АТР в понедельник утром поднимаются вслед за США

© CC BY 4.0 / 钉钉Шанхайская фондовая биржа, Китай
Шанхайская фондовая биржа, Китай - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© CC BY 4.0 / 钉钉
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром поднимаются вслед за США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,86%, до 3 266,12 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,52%, до 1 910,38 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,38%, до 21 413 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 0,86%, до 2 453,66 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,46%, до 7 758,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,8%, до 34 189 пунктов.
Азиатские инвесторы оценивают закрытие торгов пятницы на рынках США. Технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские фондовые биржи, вырос на 2,06%. Индексы Dow Jones и S&P 500 также поднялись - на 1,56% и 1,81% соответственно.
Главное таможенное управление КНР опубликовало данные по торговле страны. Так, экспорт Китая по итогам первого квартала вырос на 5,8% год к году, импорт снизился на 7%. При этом лидерами по товарообороту с Китаем за первый квартал 2025 года стали АСЕАН, ЕС и США.
Снижение котировок - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
Фондовые индексы Европы завершили неделю в минусе
11 апреля, 19:37
 
ЭкономикаРынкиТоргиИндексыСШАКИТАЙАзиатско-Тихоокеанский регионАТР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала