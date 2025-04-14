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Фондовые индексы Европы сильно растут в отсутствие новостей о пошлинах США
Фондовые индексы Европы сильно растут в отсутствие новостей о пошлинах США - 14.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы сильно растут в отсутствие новостей о пошлинах США
Основные фондовые индексы Европы с началом новой недели растут на 2% и более в ожидании разрешения ситуации с американскими импортными пошлинами, также... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T13:10+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы с началом новой недели растут на 2% и более в ожидании разрешения ситуации с американскими импортными пошлинами, также инвесторы оценивают корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.05 мск британский индекс FTSE 100 подскакивает на 1,94%, до 8 118,76 пункта, французский CAC 40 - на 1,94%, до 8 118,76 пункта, немецкий DAX - на 2,51%, до 20 878,91 пункта. Объявленный президентом США Дональдом Трампом мораторий на введение повышенных пошлин на товары из целого ряда стран позволяет мировым финансовым рынкам корректироваться после панических падений прошлой недели. При этом инвесторы будут следить за прогнозами компаний в начинающийся сезон отчетности и оценивать влияние введенных пошлин на деятельность компаний. "В сезон отчетности, показатели первого квартала не будут иметь существенного значения, поскольку все будут следить за прогнозами на 2025 год: выручкой, прибылью и тем, как тарифы, повлияют на бизнес", - сказала агентству Блумберг стратег Panmure Liberum Сузана Крус (Susana Cruz). В частности, акции японского производителя потребительской электротехники Sony Corp. во Франкфурте растут в цене на 2,7% после того, как компания сообщила о повышении цен на консоль Play Station 5 примерно на 25% в Евросоюзе и Великобритании. А бумаги страховой Ageas в Лондоне поднимаются в цене на 1,88%, после того, как Ageas объявила о покупке британской Esure Group Plc у частной инвестиционной компании Bain Capital за 1,51 миллиарда евро.
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рынки, торги, индексы, ес
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, ЕС
Фондовые индексы Европы сильно растут в отсутствие новостей о пошлинах США
Биржи Европы растут на 2% в ожидании решения ситуации с импортными пошлинами
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы с началом новой недели растут на 2% и более в ожидании разрешения ситуации с американскими импортными пошлинами, также инвесторы оценивают корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.05 мск британский индекс FTSE 100 подскакивает на 1,94%, до 8 118,76 пункта, французский CAC 40 - на 1,94%, до 8 118,76 пункта, немецкий DAX - на 2,51%, до 20 878,91 пункта.
Объявленный президентом США Дональдом Трампом мораторий на введение повышенных пошлин на товары из целого ряда стран позволяет мировым финансовым рынкам корректироваться после панических падений прошлой недели. При этом инвесторы будут следить за прогнозами компаний в начинающийся сезон отчетности и оценивать влияние введенных пошлин на деятельность компаний.
"В сезон отчетности, показатели первого квартала не будут иметь существенного значения, поскольку все будут следить за прогнозами на 2025 год: выручкой, прибылью и тем, как тарифы, повлияют на бизнес", - сказала агентству Блумберг стратег Panmure Liberum Сузана Крус (Susana Cruz).
В частности, акции японского производителя потребительской электротехники Sony Corp. во Франкфурте растут в цене на 2,7% после того, как компания сообщила о повышении цен на консоль Play Station 5 примерно на 25% в Евросоюзе и Великобритании.
А бумаги страховой Ageas в Лондоне поднимаются в цене на 1,88%, после того, как Ageas объявила о покупке британской Esure Group Plc у частной инвестиционной компании Bain Capital за 1,51 миллиарда евро.
СМИ: США поставят ряд условий перед странами, желающими избежать пошлин