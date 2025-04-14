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Товарооборот России и Индонезии составил 4,3 миллиарда долларов - 14.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250414/indoneziya-856656649.html
Товарооборот России и Индонезии составил 4,3 миллиарда долларов
Товарооборот России и Индонезии составил 4,3 миллиарда долларов - 14.04.2025, ПРАЙМ
Товарооборот России и Индонезии составил 4,3 миллиарда долларов
Товарооборот России и Индонезии по итогам прошлого года составил 4,3 миллиарда долларов, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пленарного... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T12:11+0300
2025-04-14T12:11+0300
экономика
россия
индонезия
рф
джакарта
денис мантуров
сергей шишкарев
рэц
товарооборот
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ДЖАКАРТА, 14 апр - ПРАЙМ. Товарооборот России и Индонезии по итогам прошлого года составил 4,3 миллиарда долларов, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пленарного заседания бизнес-форума "Россия-Индонезия". "Наш товарооборот увеличился существенно - до объема 4,3 миллиарда долларов по прошлому году", - сказали он о товарообороте России и Индонезии. Бизнес-форум "Россия-Индонезия" проходит в Джакарте 14 апреля. В пленарном заседании с российской стороны принимают участие первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, гендиректор РЭЦ Вероника Никишина, председатель совета директор ГК "Дело" Сергей Шишкарев.
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рф
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россия, индонезия, рф, джакарта, денис мантуров, сергей шишкарев, рэц, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, РФ, Джакарта, Денис Мантуров, Сергей Шишкарев, РЭЦ, товарооборот
12:11 14.04.2025
 
Товарооборот России и Индонезии составил 4,3 миллиарда долларов

Вице-премьер Мантуров: товарооборот России и Индонезии по итогам года составил $4,3 млрд

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанк%Зарубежные страны. Индонезия. Жизнь населения Бали
%Зарубежные страны. Индонезия. Жизнь населения Бали - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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ДЖАКАРТА, 14 апр - ПРАЙМ. Товарооборот России и Индонезии по итогам прошлого года составил 4,3 миллиарда долларов, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пленарного заседания бизнес-форума "Россия-Индонезия".
"Наш товарооборот увеличился существенно - до объема 4,3 миллиарда долларов по прошлому году", - сказали он о товарообороте России и Индонезии.
Бизнес-форум "Россия-Индонезия" проходит в Джакарте 14 апреля. В пленарном заседании с российской стороны принимают участие первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, гендиректор РЭЦ Вероника Никишина, председатель совета директор ГК "Дело" Сергей Шишкарев.
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Лавров оценил рост товарооборота России и Вьетнама
2 апреля, 13:59
 
ЭкономикаРОССИЯИНДОНЕЗИЯРФДжакартаДенис МантуровСергей ШишкаревРЭЦтоварооборот
 
 
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