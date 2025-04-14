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OpenAI представила новую серию моделей искусственного интеллекта GPT-4.1

OpenAI представила новую серию моделей искусственного интеллекта GPT-4.1 - 14.04.2025, ПРАЙМ

OpenAI представила новую серию моделей искусственного интеллекта GPT-4.1

OpenAI представила новую серию моделей искусственного интеллекта (ИИ) GPT-4.1, которая доступна для разработчиков API, следует из пресс-релиза компании. | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T20:54+0300

2025-04-14T20:54+0300

2025-04-14T20:54+0300

технологии

москва

openai

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. OpenAI представила новую серию моделей искусственного интеллекта (ИИ) GPT-4.1, которая доступна для разработчиков API, следует из пресс-релиза компании. "Сегодня мы представляем три новые модели API: GPT-4.1, GPT-4.1 mini и GPT-4.1 nano. Эти модели превосходят GPT-4o и GPT-4o mini по всем параметрам, демонстрируя значительный прирост в кодировании и выполнении инструкций", - говорится в сообщении. Отмечается, что для разработчиков API, которым приходится редактировать большие файлы, GPT-4.1 гораздо надежнее предыдущих моделей. GPT-4.1, GPT-4.1 mini и GPT-4.1 nano доступны для разработчиков. Добавляется, что модели серии GPT-4.1 на 26% дешевле GPT-4o для медианных запросов, а GPT-4.1 nano стала самой дешевой и быстрой моделью OpenAI. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

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