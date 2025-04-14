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В ЕС заявили, что уже на две трети реализовали инициативу по Украине - 14.04.2025, ПРАЙМ
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В ЕС заявили, что уже на две трети реализовали инициативу по Украине
В ЕС заявили, что уже на две трети реализовали инициативу по Украине - 14.04.2025, ПРАЙМ
В ЕС заявили, что уже на две трети реализовали инициативу по Украине
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны союза уже на две трети реализовали инициативу по предоставлению Украине 2 миллионов боеприпасов. | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T09:02+0300
2025-04-14T09:02+0300
вооружения
украина
кая каллас
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БРЮССЕЛЬ, 14 апр – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны союза уже на две трети реализовали инициативу по предоставлению Украине 2 миллионов боеприпасов. "Совершенно ясно, что мы должны поддерживать Украину, и я рада, что у нас уже есть две трети в рамках моей инициативы по боеприпасам. Но нам необходимо делать больше", - сказала она перед началом в Люксембурге заседания глав МИД стран Евросоюза. По ее мнению, страны сообщества также должны "оказывать максимальное давление на Россию" для успеха мирного урегулирования. Ранее Каллас выступила с инициативой предоставления Киеву 2 миллионов боеприпасов и отчиталась о выполнении половины от поставленной задачи.
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украина, кая каллас, ес, нато
Вооружения, УКРАИНА, Кая Каллас, ЕС, НАТО
09:02 14.04.2025
 
В ЕС заявили, что уже на две трети реализовали инициативу по Украине

Каллас: ЕС уже на две трети реализовал инициативу по боеприпасам для Украины

© Unsplash/Markus SpiskeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза
© Unsplash/Markus Spiske
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БРЮССЕЛЬ, 14 апр – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны союза уже на две трети реализовали инициативу по предоставлению Украине 2 миллионов боеприпасов.
"Совершенно ясно, что мы должны поддерживать Украину, и я рада, что у нас уже есть две трети в рамках моей инициативы по боеприпасам. Но нам необходимо делать больше", - сказала она перед началом в Люксембурге заседания глав МИД стран Евросоюза.
По ее мнению, страны сообщества также должны "оказывать максимальное давление на Россию" для успеха мирного урегулирования.
Ранее Каллас выступила с инициативой предоставления Киеву 2 миллионов боеприпасов и отчиталась о выполнении половины от поставленной задачи.
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ВооруженияУКРАИНАКая КалласЕСНАТО
 
 
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