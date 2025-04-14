https://1prime.ru/20250414/kallas-856647398.html

В ЕС заявили, что уже на две трети реализовали инициативу по Украине

В ЕС заявили, что уже на две трети реализовали инициативу по Украине - 14.04.2025, ПРАЙМ

В ЕС заявили, что уже на две трети реализовали инициативу по Украине

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны союза уже на две трети реализовали инициативу по предоставлению Украине 2 миллионов боеприпасов. | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T09:02+0300

2025-04-14T09:02+0300

2025-04-14T09:02+0300

вооружения

украина

кая каллас

ес

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/66/841256674_0:65:2400:1415_1920x0_80_0_0_420b6b62b084651188d74c3096a53f19.jpg

БРЮССЕЛЬ, 14 апр – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны союза уже на две трети реализовали инициативу по предоставлению Украине 2 миллионов боеприпасов. "Совершенно ясно, что мы должны поддерживать Украину, и я рада, что у нас уже есть две трети в рамках моей инициативы по боеприпасам. Но нам необходимо делать больше", - сказала она перед началом в Люксембурге заседания глав МИД стран Евросоюза. По ее мнению, страны сообщества также должны "оказывать максимальное давление на Россию" для успеха мирного урегулирования. Ранее Каллас выступила с инициативой предоставления Киеву 2 миллионов боеприпасов и отчиталась о выполнении половины от поставленной задачи.

https://1prime.ru/20250412/lukashenko-856622254.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, кая каллас, ес, нато