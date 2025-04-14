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Каллас сделала заявление о поставках Киеву дальнобойных ракет - 14.04.2025, ПРАЙМ
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Каллас сделала заявление о поставках Киеву дальнобойных ракет
Каллас сделала заявление о поставках Киеву дальнобойных ракет - 14.04.2025, ПРАЙМ
Каллас сделала заявление о поставках Киеву дальнобойных ракет
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, рассуждая о заявлении кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца по поставкам дальнобойных ракет Taurus Киеву, заявила, что... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T09:27+0300
2025-04-14T09:28+0300
вооружения
украина
германия
кая каллас
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БРЮССЕЛЬ, 14 апр – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, рассуждая о заявлении кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца по поставкам дальнобойных ракет Taurus Киеву, заявила, что "каждый член Евросоюза делает для Украины, что может". "Каждое государство-член дает то, что оно может дать, но я думаю, что послание это очень ясно. Мы должны сделать больше, чтобы Украина могла защитить себя", - заявила глава евродипломатии, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Брюсселе смотрят на такую инициативу Мерца, заявившего также о необходимости координации вопросов передачи подобного оружия с партнерами по ЕС. "Мы собираемся это обсудить, но прямо сейчас, я думаю, мы должны оказать давление на Россию", - добавила Каллас. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250414/kallas-856647398.html
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украина, германия, кая каллас, ес
Вооружения, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Кая Каллас, ЕС
09:27 14.04.2025 (обновлено: 09:28 14.04.2025)
 
Каллас сделала заявление о поставках Киеву дальнобойных ракет

Каллас о поставках ракет Киеву: каждый член ЕС делает для Украины, что может

© CC BY 4.0 / European Union 2024Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© CC BY 4.0 / European Union 2024
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БРЮССЕЛЬ, 14 апр – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, рассуждая о заявлении кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца по поставкам дальнобойных ракет Taurus Киеву, заявила, что "каждый член Евросоюза делает для Украины, что может".
"Каждое государство-член дает то, что оно может дать, но я думаю, что послание это очень ясно. Мы должны сделать больше, чтобы Украина могла защитить себя", - заявила глава евродипломатии, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Брюсселе смотрят на такую инициативу Мерца, заявившего также о необходимости координации вопросов передачи подобного оружия с партнерами по ЕС.
"Мы собираемся это обсудить, но прямо сейчас, я думаю, мы должны оказать давление на Россию", - добавила Каллас.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Евросоюза
В ЕС заявили, что уже на две трети реализовали инициативу по Украине
09:02
 
ВооруженияУКРАИНАГЕРМАНИЯКая КалласЕС
 
 
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