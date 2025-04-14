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Участников форума "Евразия" в Кишиневе досмотрели в аэропорту

Участников форума "Евразия" в Кишиневе досмотрели в аэропорту - 14.04.2025, ПРАЙМ

Участников форума "Евразия" в Кишиневе досмотрели в аэропорту

Молдавские участники форума автономной некоммерческой организации "Евразия" по возвращении в Кишинев были подвергнуты дополнительным досмотрам в аэропорту,... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T00:22+0300

2025-04-14T00:22+0300

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КИШИНЕВ, 14 апр - ПРАЙМ. Молдавские участники форума автономной некоммерческой организации "Евразия" по возвращении в Кишинев были подвергнуты дополнительным досмотрам в аэропорту, сообщил председатель общественной организации "Конгресс русских общин Республики Молдова" Валерий Клименко. В субботу о дополнительном досмотре в аэропорту рассказал РИА Новости глава Координационного совета российских соотечественников Молдавии Алексей Петрович. Он прилетел на родину после того, как принял участие в международном форуме "Память победителей" в Москве. "Прилетел из Москвы, пограничники задержали, паспорт отобрали, на каком основании - никто ничего не говорит, в общем, как всегда. Какой президент - такая и страна, бардак, беззаконие и муть", - заявил Клименко в комментарии Telegram-каналу "Salut Молдова". Речь идет о дополнительном обыске, который проводится без четко озвученной причины в отношении участников форума. Межведомственный наблюдательный совет Молдавии под руководством премьера Дорина Речана в ноябре 2024 года принял решение присоединиться к санкциям США против АНО "Евразия". Совет пояснил, что принял данное решение с целью "обеспечения безопасности Молдавии и противодействия актам коррупции, принимая во внимание попытки по подрыву правового государства и попытки поставить под угрозу условия для проведения демократических, свободных и справедливых выборов со стороны физических и юридических лиц". Парламентские выборы в республике запланированы на вторую половину 2025 года.

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бизнес, общество , молдавия, кишинев, москва