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Китай заявил о намерении развивать сотрудничество со всеми странами
Китай заявил о намерении развивать сотрудничество со всеми странами - 14.04.2025, ПРАЙМ
Китай заявил о намерении развивать сотрудничество со всеми странами
Китай на фоне пошлин США намерен развивать взаимовыгодное и беспроигрышное торгово-экономическое сотрудничество со всеми странам, заявил на пресс-конференции в... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T06:02+0300
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ПЕКИН, 14 апр – ПРАЙМ. Китай на фоне пошлин США намерен развивать взаимовыгодное и беспроигрышное торгово-экономическое сотрудничество со всеми странам, заявил на пресс-конференции в понедельник замглавы главного таможенного управления КНР Ван Линцзюнь.
"Злоупотребление пошлинами, к которому в последнее время прибегло правительство США, оказало негативное влияние на глобальную торговлю, в том числе между Китаем и Соединенными Штатами", - заявил Ван Линцзюнь.
Он подчеркнул, что в ответ Китай принял необходимые контрмеры не только для защиты своих законных прав и интересов, но также для защиты правил международной торговли, международной справедливости и беспристрастности.
"Китай будет неизменно продвигать открытость внешнему миру на высоком уровне, развивать взаимовыгодное и беспроигрышное торгово-экономическое сотрудничество со всеми странами", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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мировая экономика, россия, китай, сша, кнр, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, США, КНР, Дональд Трамп
Китай заявил о намерении развивать сотрудничество со всеми странами
Китай на фоне пошлин США намерен развивать сотрудничество со всеми странами
ПЕКИН, 14 апр – ПРАЙМ. Китай на фоне пошлин США намерен развивать взаимовыгодное и беспроигрышное торгово-экономическое сотрудничество со всеми странам, заявил на пресс-конференции в понедельник замглавы главного таможенного управления КНР Ван Линцзюнь.
"Злоупотребление пошлинами, к которому в последнее время прибегло правительство США, оказало негативное влияние на глобальную торговлю, в том числе между Китаем и Соединенными Штатами", - заявил Ван Линцзюнь.
Он подчеркнул, что в ответ Китай принял необходимые контрмеры не только для защиты своих законных прав и интересов, но также для защиты правил международной торговли, международной справедливости и беспристрастности.
"Китай будет неизменно продвигать открытость внешнему миру на высоком уровне, развивать взаимовыгодное и беспроигрышное торгово-экономическое сотрудничество со всеми странами", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.