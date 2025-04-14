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В Китае заявили о сложной внешней ситуации из-за торговой войны
В Китае заявили о сложной внешней ситуации из-за торговой войны - 14.04.2025, ПРАЙМ
В Китае заявили о сложной внешней ситуации из-за торговой войны
Экспорт Китая из-за торговой войны сталкивается со сложной внешней ситуацией, но "небеса не рухнут", заявил на пресс-конференции в понедельник официальный... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T06:20+0300
2025-04-14T06:20+0300
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ПЕКИН, 14 апр – ПРАЙМ. Экспорт Китая из-за торговой войны сталкивается со сложной внешней ситуацией, но "небеса не рухнут", заявил на пресс-конференции в понедельник официальный представитель, директор департамента статистики и анализа главного таможенного управления КНР Люй Далян.
"В настоящее время экспорт нашей страны действительно сталкивается со сложной и серьезной внешней ситуацией, но небеса не рухнут", - заявил Люй Далян на вопрос о том, каковы дальнейшие перспективы у китайского экспорта в условиях давления из-за торговой войны.
Он добавил, что в последние годы Китай активно создавал диверсифицированный рынок и углублял сотрудничество в рамках производственных цепочек и цепей поставок со всеми сторонами, что не только способствовало развитию других стран, но также повысило устойчивость самого Китая.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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мировая экономика, китай, кнр, сша, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, США, Дональд Трамп
В Китае заявили о сложной внешней ситуации из-за торговой войны
Таможня Китая: экспорт из-за торговой войны сталкивается со сложной внешней ситуацией
ПЕКИН, 14 апр – ПРАЙМ. Экспорт Китая из-за торговой войны сталкивается со сложной внешней ситуацией, но "небеса не рухнут", заявил на пресс-конференции в понедельник официальный представитель, директор департамента статистики и анализа главного таможенного управления КНР Люй Далян.
"В настоящее время экспорт нашей страны действительно сталкивается со сложной и серьезной внешней ситуацией, но небеса не рухнут", - заявил Люй Далян на вопрос о том, каковы дальнейшие перспективы у китайского экспорта в условиях давления из-за торговой войны.
Он добавил, что в последние годы Китай активно создавал диверсифицированный рынок и углублял сотрудничество в рамках производственных цепочек и цепей поставок со всеми сторонами, что не только способствовало развитию других стран, но также повысило устойчивость самого Китая.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.