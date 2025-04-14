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Китай призвал США урегулировать торговые разногласия

Китай призвал США урегулировать торговые разногласия - 14.04.2025, ПРАЙМ

Китай призвал США урегулировать торговые разногласия

Китай призывает США урегулировать торговые разногласия путем равноправного диалога в соответствии с принципом взаимного уважения, заявил на пресс-конференции в... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T07:45+0300

2025-04-14T07:45+0300

2025-04-14T07:45+0300

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ПЕКИН, 14 апр – ПРАЙМ. Китай призывает США урегулировать торговые разногласия путем равноправного диалога в соответствии с принципом взаимного уважения, заявил на пресс-конференции в понедельник замглавы главного таможенного управления КНР Ван Линцзюнь. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и CША по итогам первого квартала 2025 года вырос на 2,9% в годовом выражении, составив 154,584 миллиарда долларов. США остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза. "В первом квартале этого года, несмотря на препятствия и последствия из-за злоупотребления пошлинами со стороны правительства США, двусторонняя торговля между Китаем и США продолжала расти", - заявил Ван Линцзюнь. Он подчеркнул, что действия правительства США вызвали противодействие во всем мире. По словам Ван Линцзюня, Китай принял контрмеры и продолжит работать со всеми сторонами, чтобы противостоять "запугиванию пошлинами со стороны США", а также совместно защищать многостороннюю торговую систему и экономическую глобализацию. "Мы призываем США немедленно исправить свои ошибочные действия и урегулировать торговые разногласия путем равноправного диалога в соответствии с принципом взаимного уважения", - добавил он. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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мировая экономика, россия, китай, сша, кнр, дональд трамп, ес