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Китай призвал США урегулировать торговые разногласия
Китай призвал США урегулировать торговые разногласия - 14.04.2025, ПРАЙМ
Китай призвал США урегулировать торговые разногласия
Китай призывает США урегулировать торговые разногласия путем равноправного диалога в соответствии с принципом взаимного уважения, заявил на пресс-конференции в... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T07:45+0300
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ПЕКИН, 14 апр – ПРАЙМ. Китай призывает США урегулировать торговые разногласия путем равноправного диалога в соответствии с принципом взаимного уважения, заявил на пресс-конференции в понедельник замглавы главного таможенного управления КНР Ван Линцзюнь.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и CША по итогам первого квартала 2025 года вырос на 2,9% в годовом выражении, составив 154,584 миллиарда долларов. США остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза.
"В первом квартале этого года, несмотря на препятствия и последствия из-за злоупотребления пошлинами со стороны правительства США, двусторонняя торговля между Китаем и США продолжала расти", - заявил Ван Линцзюнь.
Он подчеркнул, что действия правительства США вызвали противодействие во всем мире.
По словам Ван Линцзюня, Китай принял контрмеры и продолжит работать со всеми сторонами, чтобы противостоять "запугиванию пошлинами со стороны США", а также совместно защищать многостороннюю торговую систему и экономическую глобализацию.
"Мы призываем США немедленно исправить свои ошибочные действия и урегулировать торговые разногласия путем равноправного диалога в соответствии с принципом взаимного уважения", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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мировая экономика, россия, китай, сша, кнр, дональд трамп, ес
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, США, КНР, Дональд Трамп, ЕС
Китай призвал США урегулировать торговые разногласия
Китай призвал США урегулировать торговые разногласия путем равноправного диалога
ПЕКИН, 14 апр – ПРАЙМ. Китай призывает США урегулировать торговые разногласия путем равноправного диалога в соответствии с принципом взаимного уважения, заявил на пресс-конференции в понедельник замглавы главного таможенного управления КНР Ван Линцзюнь.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и CША по итогам первого квартала 2025 года вырос на 2,9% в годовом выражении, составив 154,584 миллиарда долларов. США остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза.
"В первом квартале этого года, несмотря на препятствия и последствия из-за злоупотребления пошлинами со стороны правительства США, двусторонняя торговля между Китаем и США продолжала расти", - заявил Ван Линцзюнь.
Он подчеркнул, что действия правительства США вызвали противодействие во всем мире.
По словам Ван Линцзюня, Китай принял контрмеры и продолжит работать со всеми сторонами, чтобы противостоять "запугиванию пошлинами со стороны США", а также совместно защищать многостороннюю торговую систему и экономическую глобализацию.
"Мы призываем США немедленно исправить свои ошибочные действия и урегулировать торговые разногласия путем равноправного диалога в соответствии с принципом взаимного уважения", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.