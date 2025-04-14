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В Шереметьево задержали контрабандиста с золотой цепью в 2 килограмма

В Шереметьево задержали контрабандиста с золотой цепью в 2 килограмма - 14.04.2025, ПРАЙМ

В Шереметьево задержали контрабандиста с золотой цепью в 2 килограмма

Золотую цепь весом в 2 килограмма и стоимостью 8,6 миллиона рублей пытался вывезти иностранец в Турцию, его задержали в аэропорту "Шереметьево", возбуждено... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T16:46+0300

2025-04-14T16:46+0300

2025-04-14T17:07+0300

россия

турция

фтс

аэропорт шереметьево

золото

контрабанда

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Золотую цепь весом в 2 килограмма и стоимостью 8,6 миллиона рублей пытался вывезти иностранец в Турцию, его задержали в аэропорту "Шереметьево", возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ФТС РФ. "Шереметьевские таможенники пресекли контрабанду цепи из золота на 8,6 миллиона рублей в Турцию. Металлическую цепь желтого цвета весом 2 кг инспекторы обнаружили в сумке иностранца в ходе таможенного контроля. Мужчина, выбравший "зеленый" коридор, заявил, что это его личная вещь и ее стоимость он не знает", - говорится в Telegram-канале ведомства. В пресс-службе добавили, что, по результатам экспертизы, цепь изготовлена из золотого сплава с содержанием 99,5% золота и не является готовым ювелирным изделием. "Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей", - заключили в ФТС.

https://1prime.ru/20250414/fsb-856645354.html

турция

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россия, турция, фтс, аэропорт шереметьево, золото, контрабанда