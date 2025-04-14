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Юрист предупредила о риске сесть в тюрьму из-за нелегальной сдачи квартиры

Юрист предупредила о риске сесть в тюрьму из-за нелегальной сдачи квартиры - 14.04.2025, ПРАЙМ

Юрист предупредила о риске сесть в тюрьму из-за нелегальной сдачи квартиры

За нелегальную сдачу квартиры собственникам может грозить уголовная ответственность, рассказала агентству "Прайм" юрист Анастасия Билялова. | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T03:03+0300

2025-04-14T03:03+0300

2025-04-14T03:03+0300

недвижимость

недвижимость

бизнес

общество

фнс россии

аренда жилья

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. За нелегальную сдачу квартиры собственникам может грозить уголовная ответственность, рассказала агентству "Прайм" юрист Анастасия Билялова.Специалист пояснила, что сдавать свою квартиру в аренду или найм законом не запрещено. При этом необходимо заключить договор, который помогает защитить интересы обеих сторон - нанимателя и наймодателя - и ежегодно уплачивать налог с дохода. Он составляет 13% годовых, а за все, что свыше 5 миллионов рублей за год - 15%.Если договора нет, есть риск, что арендаторы могут не заплатить, и взыскать ничего не удастся. Также жильцы могут что-то сломать, и их причастность к этому будет сложно доказать. Кроме того, сам наймодатель может в любой момент обратиться в полицию, заявив, что в его жилье незаконно проникли посторонние люди, и выселить их."Если наймодатель получает доход, но не платит налог, и об этом узнает Федеральная налоговая служба, ему грозит штраф за непредставление декларации в размере 5% от неуплаченного налога за каждый месяц просрочки, но не менее 1 000 рублей и не более 30% от суммы налога. Также начисляются пени в размере 1/300 действующей в это время ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки", - указала эксперт.Поскольку собственник жилья явно не платил налог умышленно, ему грозит штраф в размере 40% от суммы налога, добавила Билялова. Конечно же, сам налог тоже придется заплатить."Если сумма за три года превысила 2,7 миллиона рублей, предусмотрена уже уголовная ответственность. Может быть штраф от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы до года, арест до 6 месяцев или лишение свободы до года", – предупредила юрист.Если правонарушение совершено в особо крупном размере, то есть сумма за три года составила 13,5 миллиона рублей, грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей, принудительные работы до 3 лет либо лишение свободы на тот же срок. Если собственник жилья нарушил закон впервые и успешно оплатил сумму недоимки, пени и штрафы, его освобождают от уголовной ответственности по этой статье, заключила юрист.

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недвижимость, бизнес, общество , фнс россии, аренда жилья