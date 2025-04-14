Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист предупредила о риске сесть в тюрьму из-за нелегальной сдачи квартиры - 14.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Недвижимость
https://1prime.ru/20250414/kvartira-856593821.html
Юрист предупредила о риске сесть в тюрьму из-за нелегальной сдачи квартиры
Юрист предупредила о риске сесть в тюрьму из-за нелегальной сдачи квартиры - 14.04.2025, ПРАЙМ
Юрист предупредила о риске сесть в тюрьму из-за нелегальной сдачи квартиры
За нелегальную сдачу квартиры собственникам может грозить уголовная ответственность, рассказала агентству "Прайм" юрист Анастасия Билялова. | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T03:03+0300
2025-04-14T03:03+0300
недвижимость
недвижимость
бизнес
общество
фнс россии
аренда жилья
https://cdnn.1prime.ru/img/83266/09/832660969_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_3f725ad6806aa59c65c82536a7e9f240.jpg
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. За нелегальную сдачу квартиры собственникам может грозить уголовная ответственность, рассказала агентству "Прайм" юрист Анастасия Билялова.Специалист пояснила, что сдавать свою квартиру в аренду или найм законом не запрещено. При этом необходимо заключить договор, который помогает защитить интересы обеих сторон - нанимателя и наймодателя - и ежегодно уплачивать налог с дохода. Он составляет 13% годовых, а за все, что свыше 5 миллионов рублей за год - 15%.Если договора нет, есть риск, что арендаторы могут не заплатить, и взыскать ничего не удастся. Также жильцы могут что-то сломать, и их причастность к этому будет сложно доказать. Кроме того, сам наймодатель может в любой момент обратиться в полицию, заявив, что в его жилье незаконно проникли посторонние люди, и выселить их."Если наймодатель получает доход, но не платит налог, и об этом узнает Федеральная налоговая служба, ему грозит штраф за непредставление декларации в размере 5% от неуплаченного налога за каждый месяц просрочки, но не менее 1 000 рублей и не более 30% от суммы налога. Также начисляются пени в размере 1/300 действующей в это время ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки", - указала эксперт.Поскольку собственник жилья явно не платил налог умышленно, ему грозит штраф в размере 40% от суммы налога, добавила Билялова. Конечно же, сам налог тоже придется заплатить."Если сумма за три года превысила 2,7 миллиона рублей, предусмотрена уже уголовная ответственность. Может быть штраф от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы до года, арест до 6 месяцев или лишение свободы до года", – предупредила юрист.Если правонарушение совершено в особо крупном размере, то есть сумма за три года составила 13,5 миллиона рублей, грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей, принудительные работы до 3 лет либо лишение свободы на тот же срок. Если собственник жилья нарушил закон впервые и успешно оплатил сумму недоимки, пени и штрафы, его освобождают от уголовной ответственности по этой статье, заключила юрист.
https://1prime.ru/20240827/nedvizhimost-851139011.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83266/09/832660969_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_b653c462bf8248979b5b74348a0509cd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, общество , фнс россии, аренда жилья
Недвижимость, Недвижимость, Бизнес, Общество , ФНС России, аренда жилья
03:03 14.04.2025
 
Юрист предупредила о риске сесть в тюрьму из-за нелегальной сдачи квартиры

Юрист Билялова: за нелегальную сдачу квартиры грозит штраф и даже тюрьма

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАренда квартир
Аренда квартир - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. За нелегальную сдачу квартиры собственникам может грозить уголовная ответственность, рассказала агентству "Прайм" юрист Анастасия Билялова.
Специалист пояснила, что сдавать свою квартиру в аренду или найм законом не запрещено. При этом необходимо заключить договор, который помогает защитить интересы обеих сторон - нанимателя и наймодателя - и ежегодно уплачивать налог с дохода. Он составляет 13% годовых, а за все, что свыше 5 миллионов рублей за год - 15%.
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
В России выросла доходность сдачи некоторых квартир
27 августа 2024, 05:53
Если договора нет, есть риск, что арендаторы могут не заплатить, и взыскать ничего не удастся. Также жильцы могут что-то сломать, и их причастность к этому будет сложно доказать. Кроме того, сам наймодатель может в любой момент обратиться в полицию, заявив, что в его жилье незаконно проникли посторонние люди, и выселить их.
"Если наймодатель получает доход, но не платит налог, и об этом узнает Федеральная налоговая служба, ему грозит штраф за непредставление декларации в размере 5% от неуплаченного налога за каждый месяц просрочки, но не менее 1 000 рублей и не более 30% от суммы налога. Также начисляются пени в размере 1/300 действующей в это время ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки", - указала эксперт.
Поскольку собственник жилья явно не платил налог умышленно, ему грозит штраф в размере 40% от суммы налога, добавила Билялова. Конечно же, сам налог тоже придется заплатить.
"Если сумма за три года превысила 2,7 миллиона рублей, предусмотрена уже уголовная ответственность. Может быть штраф от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы до года, арест до 6 месяцев или лишение свободы до года", – предупредила юрист.
Если правонарушение совершено в особо крупном размере, то есть сумма за три года составила 13,5 миллиона рублей, грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей, принудительные работы до 3 лет либо лишение свободы на тот же срок. Если собственник жилья нарушил закон впервые и успешно оплатил сумму недоимки, пени и штрафы, его освобождают от уголовной ответственности по этой статье, заключила юрист.
 
НедвижимостьНедвижимостьБизнесОбществоФНС Россииаренда жилья
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала