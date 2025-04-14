https://1prime.ru/20250414/lavrov-856668155.html

На объекте в Сумах проходила "сходка" военачальников ВСУ, заявил Лавров

На объекте в Сумах проходила "сходка" военачальников ВСУ, заявил Лавров - 14.04.2025, ПРАЙМ

На объекте в Сумах проходила "сходка" военачальников ВСУ, заявил Лавров

Удар в Сумах, нанесенный российскими вооруженными силами, был прицельным, поскольку это было место встречи украинских и западных военных командиров. Об этом... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T16:33+0300

2025-04-14T16:33+0300

2025-04-14T16:33+0300

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Удар в Сумах, нанесенный российскими вооруженными силами, был прицельным, поскольку это было место встречи украинских и западных военных командиров. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Международное гуманитарное право категорически запрещает размещать военные объекты, вооружение на территории гражданских объектов. С первых дней кризиса, да и ранее, еще во время действия Минских договоренностей... фактов размещения артиллерии, систем противовоздушной обороны в городских кварталах около детских садов был миллион. Сколько в интернете выложено видео, когда украинские женщины кричат, чтобы военные убирались от магазинов, детских площадок. Но эта практика продолжается. У нас есть факты о том, кто находился на том объекте, который был поражен в Сумах. Там была очередная "сходка" украинских военачальников со своими западными коллегами, которые то ли под видом наемников, то ли не знаю под видом кого", - отметил глава внешнеполитического ведомства в беседе с изданием "Коммерсант".Лавров подчеркнул, что есть доказательства того, что украинские и западные военные командиры присутствовали на объекте, по которому был нанесен удар в Сумах. Он также отметил, что известно о присутствии военнослужащих из стран-членов НАТО, которые активно участвуют в атаках на Россию.

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общество , россия, киев, сергей лавров, нато, всу