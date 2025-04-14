https://1prime.ru/20250414/lavrov-856677995.html
Лавров раскрыл статус соглашения России и США по Украине
Лавров раскрыл статус соглашения России и США по Украине - 14.04.2025, ПРАЙМ
Лавров раскрыл статус соглашения России и США по Украине
Россия и США в ходе контактов еще не согласовали ключевые параметры соглашения по урегулированию на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T20:58+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Россия и США в ходе контактов еще не согласовали ключевые параметры соглашения по урегулированию на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Нет",- сказал министр, отвечая на вопрос газеты "Коммерсант", удалось ли в ходе российско-американских контактов сформулировать основные параметры соглашения. "Ключевые компоненты урегулирования согласовать непросто... Они обсуждаются", - подчеркнул он. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.
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россия, украина, рф, сша, владимир путин, сергей лавров, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, РФ, США, Владимир Путин, Сергей Лавров, Дональд Трамп
Лавров раскрыл статус соглашения России и США по Украине
Лавров: Россия и США пока не согласовали ключевые параметры соглашения по Украине
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Россия и США в ходе контактов еще не согласовали ключевые параметры соглашения по урегулированию на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нет",- сказал министр, отвечая на вопрос газеты "Коммерсант", удалось ли в ходе российско-американских контактов сформулировать основные параметры соглашения.
"Ключевые компоненты урегулирования согласовать непросто... Они обсуждаются", - подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.
На объекте в Сумах проходила "сходка" военачальников ВСУ, заявил Лавров