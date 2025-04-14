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Европа хочет сохранить нацистский режим на Украине, заявил Лавров

Европа хочет сохранить нацистский режим на Украине, заявил Лавров - 14.04.2025, ПРАЙМ

Европа хочет сохранить нацистский режим на Украине, заявил Лавров

Европа хочет найти "новенького полуфюрера" и сохранить нацистский режим хотя бы на части территории Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T22:42+0300

2025-04-14T22:42+0300

2025-04-14T22:42+0300

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Европа хочет найти "новенького полуфюрера" и сохранить нацистский режим хотя бы на части территории Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Все эти миротворческие схемы, которые рисуют Макроны и Стармеры, исходят из того, что это требуется, чтобы сохранить хоть кусочек земли, на которой сохранится нацистский, откровенно русофобский режим, заточенный под очередную подготовку очередной войны против России, как это было сделано с Минскими договоренностями", - заявил Лавров в интервью газете "Коммерсантъ". Он отметил, что никто в Европе про выборы на Украине "даже не заикается" "Сейчас, правда, американцы сказали - выборы надо проводить. Но Европа сделает всё, чтобы режим не сменился по сути своей", - добавил министр. Он отметил, что европейские лидеры могут заняться поисками "какого-то новенького полуфюрера, который будет менее зависимым от различных субстанций". Однако при таком раскладе суть режима останется такой, какой она была при Владимире Зеленском, заметил российский министр.

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россия, европа, украина, москва, сергей лавров, владимир зеленский, мид рф