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Европа хочет сохранить нацистский режим на Украине, заявил Лавров - 14.04.2025, ПРАЙМ
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Европа хочет сохранить нацистский режим на Украине, заявил Лавров
Европа хочет сохранить нацистский режим на Украине, заявил Лавров - 14.04.2025, ПРАЙМ
Европа хочет сохранить нацистский режим на Украине, заявил Лавров
Европа хочет найти "новенького полуфюрера" и сохранить нацистский режим хотя бы на части территории Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T22:42+0300
2025-04-14T22:42+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Европа хочет найти "новенького полуфюрера" и сохранить нацистский режим хотя бы на части территории Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Все эти миротворческие схемы, которые рисуют Макроны и Стармеры, исходят из того, что это требуется, чтобы сохранить хоть кусочек земли, на которой сохранится нацистский, откровенно русофобский режим, заточенный под очередную подготовку очередной войны против России, как это было сделано с Минскими договоренностями", - заявил Лавров в интервью газете "Коммерсантъ". Он отметил, что никто в Европе про выборы на Украине "даже не заикается" "Сейчас, правда, американцы сказали - выборы надо проводить. Но Европа сделает всё, чтобы режим не сменился по сути своей", - добавил министр. Он отметил, что европейские лидеры могут заняться поисками "какого-то новенького полуфюрера, который будет менее зависимым от различных субстанций". Однако при таком раскладе суть режима останется такой, какой она была при Владимире Зеленском, заметил российский министр.
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россия, европа, украина, москва, сергей лавров, владимир зеленский, мид рф
Политика, РОССИЯ, ЕВРОПА, УКРАИНА, МОСКВА, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, МИД РФ
22:42 14.04.2025
 
Европа хочет сохранить нацистский режим на Украине, заявил Лавров

Лавров: Европа хочет найти "новенького полуфюрера" и сохранить нацистский режим на Украине

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк#Министр иностранных дел России Сергей Лавров
#Министр иностранных дел России Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Европа хочет найти "новенького полуфюрера" и сохранить нацистский режим хотя бы на части территории Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Все эти миротворческие схемы, которые рисуют Макроны и Стармеры, исходят из того, что это требуется, чтобы сохранить хоть кусочек земли, на которой сохранится нацистский, откровенно русофобский режим, заточенный под очередную подготовку очередной войны против России, как это было сделано с Минскими договоренностями", - заявил Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".
Он отметил, что никто в Европе про выборы на Украине "даже не заикается"
"Сейчас, правда, американцы сказали - выборы надо проводить. Но Европа сделает всё, чтобы режим не сменился по сути своей", - добавил министр.
Он отметил, что европейские лидеры могут заняться поисками "какого-то новенького полуфюрера, который будет менее зависимым от различных субстанций". Однако при таком раскладе суть режима останется такой, какой она была при Владимире Зеленском, заметил российский министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
На объекте в Сумах проходила "сходка" военачальников ВСУ, заявил Лавров
16:33
 
ПолитикаРОССИЯЕВРОПАУКРАИНАМОСКВАСергей ЛавровВладимир ЗеленскийМИД РФ
 
 
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