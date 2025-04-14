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Лавров заявил о способности России обеспечить свою обороноспособность - 14.04.2025, ПРАЙМ
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Лавров заявил о способности России обеспечить свою обороноспособность
Лавров заявил о способности России обеспечить свою обороноспособность - 14.04.2025, ПРАЙМ
Лавров заявил о способности России обеспечить свою обороноспособность
Россия знает, как обеспечить свою обороноспособность на случай, если стратегическая ситуация в мире не изменится, заявил российский министр иностранных дел... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T23:59+0300
2025-04-14T23:59+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Россия знает, как обеспечить свою обороноспособность на случай, если стратегическая ситуация в мире не изменится, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "У нас есть своя политика, и мы знаем, как обеспечить обороноспособность нашего государства на случай, если стратегическая ситуация в мире не изменится. Нас, несмотря на нормализацию отношений с американцами, никто не прекращает в доктринальных документах США и НАТО объявлять противником, а публичные официальные лица - еще и врагом", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос, что будет после истечения ДСНВ в феврале 2026 года. Министр подчеркнул, что Россия, как заявлял российский лидер Владимир Путин, больше не втянется в гонку вооружений. "Из договора СНВ-3 (так же, как Устава ООН) нельзя "выдрать": вот мы хотим посетить с инспекцией ваш ядерный объект, это вот и будет территориальная целостность. … В самом начале документа сказано, что мы его смогли заключить потому, что уважаем друг друга, мы - за равную безопасность и признаем взаимосвязь между стратегическими наступательными и оборонительными системами. Эта взаимосвязь давно "взломана" выходом США из Договора по ракетам средней и меньшей дальности", - добавил Лавров. До этого, напомнил министр, Штаты вышли из Договора о противоракетной обороне, и с тех пор американцы стали создавать средства противоракетной обороны, ракеты средней и меньшей дальности, размещаемые по всему миру. "Администрация Дональда Трампа на эту тему предложила садиться "втроем" с Китаем. Нам они ничего не предлагают. Мы тоже ничего никому предлагать не будем. Потому что не мы разваливали инструменты контроля над вооружениями, договор СНВ-3. От базовых принципов, без которых он не мог бы состояться, отказалась администрация Джо Байдена. Администрация Дональда Трампа пока к этим принципам не возвращается, хотя диалог по многим вопросам идет", - также отметил министр.
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россия, общество , сша, москва, китай, сергей лавров, дональд трамп, владимир путин, нато, оон
Политика, РОССИЯ, Общество , США, МОСКВА, КИТАЙ, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, ООН
23:59 14.04.2025
 
Лавров заявил о способности России обеспечить свою обороноспособность

Глава МИД Лавров: Россия знает, как обеспечить свою обороноспособность

© РИА НовостиГлава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Россия знает, как обеспечить свою обороноспособность на случай, если стратегическая ситуация в мире не изменится, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"У нас есть своя политика, и мы знаем, как обеспечить обороноспособность нашего государства на случай, если стратегическая ситуация в мире не изменится. Нас, несмотря на нормализацию отношений с американцами, никто не прекращает в доктринальных документах США и НАТО объявлять противником, а публичные официальные лица - еще и врагом", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос, что будет после истечения ДСНВ в феврале 2026 года.
Министр подчеркнул, что Россия, как заявлял российский лидер Владимир Путин, больше не втянется в гонку вооружений.
"Из договора СНВ-3 (так же, как Устава ООН) нельзя "выдрать": вот мы хотим посетить с инспекцией ваш ядерный объект, это вот и будет территориальная целостность. … В самом начале документа сказано, что мы его смогли заключить потому, что уважаем друг друга, мы - за равную безопасность и признаем взаимосвязь между стратегическими наступательными и оборонительными системами. Эта взаимосвязь давно "взломана" выходом США из Договора по ракетам средней и меньшей дальности", - добавил Лавров.
До этого, напомнил министр, Штаты вышли из Договора о противоракетной обороне, и с тех пор американцы стали создавать средства противоракетной обороны, ракеты средней и меньшей дальности, размещаемые по всему миру.
"Администрация Дональда Трампа на эту тему предложила садиться "втроем" с Китаем. Нам они ничего не предлагают. Мы тоже ничего никому предлагать не будем. Потому что не мы разваливали инструменты контроля над вооружениями, договор СНВ-3. От базовых принципов, без которых он не мог бы состояться, отказалась администрация Джо Байдена. Администрация Дональда Трампа пока к этим принципам не возвращается, хотя диалог по многим вопросам идет", - также отметил министр.
#Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
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