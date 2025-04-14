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В Минпромторге отметили рост прибыли лесопромышленного комплекса

В Минпромторге отметили рост прибыли лесопромышленного комплекса - 14.04.2025, ПРАЙМ

В Минпромторге отметили рост прибыли лесопромышленного комплекса

Прибыль лесопромышленного комплекса России по итогам прошлого года выросла почти на 37% по отношению к показателю 2023 года, спрос на продукцию отрасли вырос на | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T18:48+0300

2025-04-14T18:48+0300

2025-04-14T18:49+0300

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Прибыль лесопромышленного комплекса России по итогам прошлого года выросла почти на 37% по отношению к показателю 2023 года, спрос на продукцию отрасли вырос на 22%, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках совещания у президента РФ Владимира Путина. "В прошлом году спрос на продукцию отрасли повысился на 22%, отгрузка в денежном выражении выросла на 21%, достигла 3,8 триллиона рублей. Позитивную динамику продемонстрировали все сегменты – от обработки древесины до производства бумаги и мебели. При этом совокупная прибыль предприятий выросла почти на 37% - со 170 до 230 миллиардов рублей. По итогам первого месяца 2025 года объемы производства остались почти на уровне аналогичного периода прошлого года. Мы внимательно отслеживаем ситуацию в отрасли и эффективность мер господдержки", - сказал министр. Алиханов отметил, что за счет льготных займов Фонда развития промышленности (ФРП) поддержан 21 проект на общую сумму в 5,7 миллиарда рублей. Ранее министр сообщал, что Минпромторг РФ готовит "дорожную карту" по производству российской техники для лесопромышленного комплекса, в том числе лесозаготовительных комбайнов (харверстеров) и транспортеров-погрузчиков (форвардеров).

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промышленность, россия, бизнес, рф, москва, антон алиханов, владимир путин, минпромторг