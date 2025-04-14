https://1prime.ru/20250414/les-856674125.html
В Минпромторге отметили рост прибыли лесопромышленного комплекса
В Минпромторге отметили рост прибыли лесопромышленного комплекса - 14.04.2025, ПРАЙМ
В Минпромторге отметили рост прибыли лесопромышленного комплекса
Прибыль лесопромышленного комплекса России по итогам прошлого года выросла почти на 37% по отношению к показателю 2023 года, спрос на продукцию отрасли вырос на | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T18:48+0300
2025-04-14T18:48+0300
2025-04-14T18:49+0300
экономика
промышленность
россия
бизнес
рф
москва
антон алиханов
владимир путин
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/83885/91/838859156_0:81:3355:1968_1920x0_80_0_0_5cfb6ffaef055d62acad0d379e9b527d.jpg
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Прибыль лесопромышленного комплекса России по итогам прошлого года выросла почти на 37% по отношению к показателю 2023 года, спрос на продукцию отрасли вырос на 22%, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках совещания у президента РФ Владимира Путина. "В прошлом году спрос на продукцию отрасли повысился на 22%, отгрузка в денежном выражении выросла на 21%, достигла 3,8 триллиона рублей. Позитивную динамику продемонстрировали все сегменты – от обработки древесины до производства бумаги и мебели. При этом совокупная прибыль предприятий выросла почти на 37% - со 170 до 230 миллиардов рублей. По итогам первого месяца 2025 года объемы производства остались почти на уровне аналогичного периода прошлого года. Мы внимательно отслеживаем ситуацию в отрасли и эффективность мер господдержки", - сказал министр. Алиханов отметил, что за счет льготных займов Фонда развития промышленности (ФРП) поддержан 21 проект на общую сумму в 5,7 миллиарда рублей. Ранее министр сообщал, что Минпромторг РФ готовит "дорожную карту" по производству российской техники для лесопромышленного комплекса, в том числе лесозаготовительных комбайнов (харверстеров) и транспортеров-погрузчиков (форвардеров).
https://1prime.ru/20250414/putin-856672807.html
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83885/91/838859156_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_6cf4f33cf528eff64d8e337a062d7a91.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, россия, бизнес, рф, москва, антон алиханов, владимир путин, минпромторг
Экономика, Промышленность, РОССИЯ, Бизнес, РФ, МОСКВА, Антон Алиханов, Владимир Путин, Минпромторг
В Минпромторге отметили рост прибыли лесопромышленного комплекса
Глава Минпромторга Алиханов: прибыль лесопромышленного комплекса выросла почти на 37%
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Прибыль лесопромышленного комплекса России по итогам прошлого года выросла почти на 37% по отношению к показателю 2023 года, спрос на продукцию отрасли вырос на 22%, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках совещания у президента РФ Владимира Путина.
"В прошлом году спрос на продукцию отрасли повысился на 22%, отгрузка в денежном выражении выросла на 21%, достигла 3,8 триллиона рублей. Позитивную динамику продемонстрировали все сегменты – от обработки древесины до производства бумаги и мебели. При этом совокупная прибыль предприятий выросла почти на 37% - со 170 до 230 миллиардов рублей. По итогам первого месяца 2025 года объемы производства остались почти на уровне аналогичного периода прошлого года. Мы внимательно отслеживаем ситуацию в отрасли и эффективность мер господдержки", - сказал министр.
Алиханов отметил, что за счет льготных займов Фонда развития промышленности (ФРП) поддержан 21 проект на общую сумму в 5,7 миллиарда рублей.
Ранее министр сообщал, что Минпромторг РФ готовит "дорожную карту" по производству российской техники для лесопромышленного комплекса, в том числе лесозаготовительных комбайнов (харверстеров) и транспортеров-погрузчиков (форвардеров).
Путин оценил перспективы лесной промышленности в России