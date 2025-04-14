https://1prime.ru/20250414/ljuksemburg-856641310.html

Главы МИД стран ЕС обсудят в Люксембурге ситуацию на Украине

Главы МИД стран ЕС обсудят в Люксембурге ситуацию на Украине - 14.04.2025, ПРАЙМ

Главы МИД стран ЕС обсудят в Люксембурге ситуацию на Украине

Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят в понедельник в Люксембурге ситуацию на Украине и мирное урегулирование, Ближний Восток, Сирию, отношения с... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T00:28+0300

2025-04-14T00:28+0300

2025-04-14T00:28+0300

экономика

мировая экономика

украина

запад

брюссель

кая каллас

андрей сибига

сергей лавров

ес

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856641310.jpg?1744579714

БРЮССЕЛЬ, 14 апр – ПРАЙМ. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят в понедельник в Люксембурге ситуацию на Украине и мирное урегулирование, Ближний Восток, Сирию, отношения с Африкой и Западными Балканами, а также контроль над экспортом оружия. УКРАИНА Украина станет первой темой в повестке министерской встречи. Глава МИД Украины Андрей Сибига по видеосвязи проинформирует страны ЕС о текущей ситуации и ходе мирного урегулирования. "Министры обсудят последние события, касающиеся временного 30-дневного прекращения огня и мирных переговоров при посредничестве США… Ожидается, что они также обсудят усиление военной поддержки со стороны ЕС, включая инициативу верховного представителя Каи Каллас по боеприпасам, и гарантии безопасности ЕС для Украины", - сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. Министры также планируют обсудить реализацию европейских антироссийских санкций и новые меры, в том числе, в ответ на якобы "усиление гибридной деятельности России". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против РФ. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АФРИКА При обсуждении ситуации на Ближнем Востоке министры особо остановятся на Сирии и дальнейшем смягчении санкций против этой страны в преддверии ежегодной оценки к 1 июня действующего санкционного режима. Кроме того, главы МИД затронут ситуацию в секторе Газа и проведут высокий диалог с палестинской администрацией. Ожидается, что в этой встрече участие примет палестинский премьер и глава МИД Палестины Мухаммед Мустафа. Совет обсудит также отношения ЕС с Африканским союзом накануне министерской встречи ЕС и АС, запланированной на 21 мая в Брюсселе. Сообщалось, что основное внимание министры уделят сотрудничеству с Африкой в области безопасности и обороны, ситуации в Судане и ДРК. Главы МИД Евросоюза также намерены утвердить пересмотренную единую европейскую позицию в отношении контроля за экспортом оружия. Совет не анонсировал отдельно обсуждение отношений Евросоюза с США, несмотря на то, что в последние недели эта тема была одной из главных в Брюсселе из-за политики американского президента Дональда Трампа по введению новых пошлин на европейский импорт, получившей название "торговых войн". Ожидается, что встреча министров начнется в 8.00 (9.00 мск), итоговая пресс-конференция Каллас запланирована на 15.00 (16.00 мск).

украина

запад

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, запад, брюссель, кая каллас, андрей сибига, сергей лавров, ес, мид, нато