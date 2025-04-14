https://1prime.ru/20250414/ljuksemburg-856641310.html
Главы МИД стран ЕС обсудят в Люксембурге ситуацию на Украине
Главы МИД стран ЕС обсудят в Люксембурге ситуацию на Украине - 14.04.2025, ПРАЙМ
Главы МИД стран ЕС обсудят в Люксембурге ситуацию на Украине
Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят в понедельник в Люксембурге ситуацию на Украине и мирное урегулирование, Ближний Восток, Сирию, отношения с... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T00:28+0300
2025-04-14T00:28+0300
2025-04-14T00:28+0300
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БРЮССЕЛЬ, 14 апр – ПРАЙМ. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят в понедельник в Люксембурге ситуацию на Украине и мирное урегулирование, Ближний Восток, Сирию, отношения с Африкой и Западными Балканами, а также контроль над экспортом оружия.
УКРАИНА
Украина станет первой темой в повестке министерской встречи. Глава МИД Украины Андрей Сибига по видеосвязи проинформирует страны ЕС о текущей ситуации и ходе мирного урегулирования.
"Министры обсудят последние события, касающиеся временного 30-дневного прекращения огня и мирных переговоров при посредничестве США… Ожидается, что они также обсудят усиление военной поддержки со стороны ЕС, включая инициативу верховного представителя Каи Каллас по боеприпасам, и гарантии безопасности ЕС для Украины", - сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
Министры также планируют обсудить реализацию европейских антироссийских санкций и новые меры, в том числе, в ответ на якобы "усиление гибридной деятельности России".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против РФ.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АФРИКА
При обсуждении ситуации на Ближнем Востоке министры особо остановятся на Сирии и дальнейшем смягчении санкций против этой страны в преддверии ежегодной оценки к 1 июня действующего санкционного режима.
Кроме того, главы МИД затронут ситуацию в секторе Газа и проведут высокий диалог с палестинской администрацией. Ожидается, что в этой встрече участие примет палестинский премьер и глава МИД Палестины Мухаммед Мустафа.
Совет обсудит также отношения ЕС с Африканским союзом накануне министерской встречи ЕС и АС, запланированной на 21 мая в Брюсселе. Сообщалось, что основное внимание министры уделят сотрудничеству с Африкой в области безопасности и обороны, ситуации в Судане и ДРК.
Главы МИД Евросоюза также намерены утвердить пересмотренную единую европейскую позицию в отношении контроля за экспортом оружия. Совет не анонсировал отдельно обсуждение отношений Евросоюза с США, несмотря на то, что в последние недели эта тема была одной из главных в Брюсселе из-за политики американского президента Дональда Трампа по введению новых пошлин на европейский импорт, получившей название "торговых войн".
Ожидается, что встреча министров начнется в 8.00 (9.00 мск), итоговая пресс-конференция Каллас запланирована на 15.00 (16.00 мск).
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мировая экономика, украина, запад, брюссель, кая каллас, андрей сибига, сергей лавров, ес, мид, нато
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, Брюссель, Кая Каллас, Андрей Сибига, Сергей Лавров, ЕС, МИД, НАТО
Главы МИД стран ЕС обсудят в Люксембурге ситуацию на Украине
Главы МИД стран ЕС обсудят в Люксембурге ситуацию на Украине, Ближний Восток и Сирию
БРЮССЕЛЬ, 14 апр – ПРАЙМ. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят в понедельник в Люксембурге ситуацию на Украине и мирное урегулирование, Ближний Восток, Сирию, отношения с Африкой и Западными Балканами, а также контроль над экспортом оружия.
Украина станет первой темой в повестке министерской встречи. Глава МИД Украины Андрей Сибига по видеосвязи проинформирует страны ЕС о текущей ситуации и ходе мирного урегулирования.
"Министры обсудят последние события, касающиеся временного 30-дневного прекращения огня и мирных переговоров при посредничестве США… Ожидается, что они также обсудят усиление военной поддержки со стороны ЕС, включая инициативу верховного представителя Каи Каллас по боеприпасам, и гарантии безопасности ЕС для Украины", - сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
Министры также планируют обсудить реализацию европейских антироссийских санкций и новые меры, в том числе, в ответ на якобы "усиление гибридной деятельности России".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против РФ.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
При обсуждении ситуации на Ближнем Востоке министры особо остановятся на Сирии и дальнейшем смягчении санкций против этой страны в преддверии ежегодной оценки к 1 июня действующего санкционного режима.
Кроме того, главы МИД затронут ситуацию в секторе Газа и проведут высокий диалог с палестинской администрацией. Ожидается, что в этой встрече участие примет палестинский премьер и глава МИД Палестины Мухаммед Мустафа.
Совет обсудит также отношения ЕС с Африканским союзом накануне министерской встречи ЕС и АС, запланированной на 21 мая в Брюсселе. Сообщалось, что основное внимание министры уделят сотрудничеству с Африкой в области безопасности и обороны, ситуации в Судане и ДРК.
Главы МИД Евросоюза также намерены утвердить пересмотренную единую европейскую позицию в отношении контроля за экспортом оружия. Совет не анонсировал отдельно обсуждение отношений Евросоюза с США, несмотря на то, что в последние недели эта тема была одной из главных в Брюсселе из-за политики американского президента Дональда Трампа по введению новых пошлин на европейский импорт, получившей название "торговых войн".
Ожидается, что встреча министров начнется в 8.00 (9.00 мск), итоговая пресс-конференция Каллас запланирована на 15.00 (16.00 мск).