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Мадуро поздравил россиян с приближающимся праздником Победы - 14.04.2025, ПРАЙМ
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Мадуро поздравил россиян с приближающимся праздником Победы
Мадуро поздравил россиян с приближающимся праздником Победы - 14.04.2025, ПРАЙМ
Мадуро поздравил россиян с приближающимся праздником Победы
Венесуэльский лидер Николас Мадуро поднялся на борт российского исследовательского судна "Адмирал Владимирский", которое зашло в венесуэльский порт Ла-Гуайра, и | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T04:20+0300
2025-04-14T04:20+0300
бизнес
экономика
россия
венесуэла
берлин
николас мадуро
владимир путин
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МЕХИКО, 14 апр - ПРАЙМ. Венесуэльский лидер Николас Мадуро поднялся на борт российского исследовательского судна "Адмирал Владимирский", которое зашло в венесуэльский порт Ла-Гуайра, и поздравил россиян с приближающимся праздником Победы. "Мы посетили океаническое судно "Адмирал Владимирский", чтобы поздравить российский народ с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне над нацизмом. Венесуэла и Россия все больше объединяются в борьбе за новый мир и независимость народов", - заявил Мадуро на борту корабля, видео визита опубликовано в Telegram-канале политика. Венесуэльский лидер передал "особые приветствия" президенту Владимиру Путину и "всем вооруженным силам новой России". "Моря Венесуэлы открыты для сотрудничества ради нового мира вместе с Россией... 80 лет назад вы избавили мир от трагедии. Вы те, кто приехал в Берлин, чтобы одержать верх над нацистской армией. И мы в Венесуэле - наследники гигантов, которые принесли независимость и свободу этому континенту. Вместе мы всегда победим", - заключил Мадуро. Судно "Адмирал Владимирский" входит в состав Гидрографической службы Военно-морского флота России и приписано к Балтийскому флоту.
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бизнес, россия, венесуэла, берлин, николас мадуро, владимир путин
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, Берлин, Николас Мадуро, Владимир Путин
04:20 14.04.2025
 
Мадуро поздравил россиян с приближающимся праздником Победы

Венесуэльский лидер Мадуро поздравил россиян с приближающимся праздником Победы

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МЕХИКО, 14 апр - ПРАЙМ. Венесуэльский лидер Николас Мадуро поднялся на борт российского исследовательского судна "Адмирал Владимирский", которое зашло в венесуэльский порт Ла-Гуайра, и поздравил россиян с приближающимся праздником Победы.
"Мы посетили океаническое судно "Адмирал Владимирский", чтобы поздравить российский народ с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне над нацизмом. Венесуэла и Россия все больше объединяются в борьбе за новый мир и независимость народов", - заявил Мадуро на борту корабля, видео визита опубликовано в Telegram-канале политика.
Венесуэльский лидер передал "особые приветствия" президенту Владимиру Путину и "всем вооруженным силам новой России".
"Моря Венесуэлы открыты для сотрудничества ради нового мира вместе с Россией... 80 лет назад вы избавили мир от трагедии. Вы те, кто приехал в Берлин, чтобы одержать верх над нацистской армией. И мы в Венесуэле - наследники гигантов, которые принесли независимость и свободу этому континенту. Вместе мы всегда победим", - заключил Мадуро.
Судно "Адмирал Владимирский" входит в состав Гидрографической службы Военно-морского флота России и приписано к Балтийскому флоту.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯВЕНЕСУЭЛАБерлинНиколас МадуроВладимир Путин
 
 
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