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Мантуров назвал сроки подписания соглашения о ЗСТ с Индонезией
Мантуров назвал сроки подписания соглашения о ЗСТ с Индонезией - 14.04.2025, ПРАЙМ
Мантуров назвал сроки подписания соглашения о ЗСТ с Индонезией
Соглашение о зоне свободной торговли с Индонезией планируется подписать до конца текущего года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T12:42+0300
2025-04-14T12:42+0300
2025-04-14T12:43+0300
экономика
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ДЖАКАРТА, 14 апр - ПРАЙМ. Соглашение о зоне свободной торговли с Индонезией планируется подписать до конца текущего года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах бизнес-форума "Россия - Индонезия". "Переговоры идут, и я надеюсь, что до конца года соглашение будет подписано. Вы знаете об инициативе Соединённых Штатов Америки о значительном увеличении внешнеторговых тарифов, это может придать дополнительный импульс для ускорения подписания соглашения", - ответил Мантуров. В декабре 2024 года глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщал, что министерство рассчитывает на подписание соглашений о зоне свободной торговли между ЕАЭС и ОАЭ и Индонезией в 2025 году. Решение о начале переговоров о ЗСТ с Индонезией было принято Высшим Евразийским экономическим советом в мае 2022 года. Первый, второй, третий и четвертый раунды переговоров состоялись в апреле, июле, декабре 2023 года и марте 2024 года соответственно. Пятый раунд прошел в июле 2024 года в индонезийском городе Бату.
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россия, индонезия, денис мантуров
Экономика, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Денис Мантуров
Мантуров назвал сроки подписания соглашения о ЗСТ с Индонезией
Мантуров: подписание соглашения о ЗСТ с Индонезией ожидается до конца 2025 года
ДЖАКАРТА, 14 апр - ПРАЙМ. Соглашение о зоне свободной торговли с Индонезией планируется подписать до конца текущего года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах бизнес-форума "Россия - Индонезия".
"Переговоры идут, и я надеюсь, что до конца года соглашение будет подписано. Вы знаете об инициативе Соединённых Штатов Америки о значительном увеличении внешнеторговых тарифов, это может придать дополнительный импульс для ускорения подписания соглашения", - ответил Мантуров.
В декабре 2024 года глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщал, что министерство рассчитывает на подписание соглашений о зоне свободной торговли между ЕАЭС и ОАЭ и Индонезией в 2025 году. Решение о начале переговоров о ЗСТ с Индонезией было принято Высшим Евразийским экономическим советом в мае 2022 года. Первый, второй, третий и четвертый раунды переговоров состоялись в апреле, июле, декабре 2023 года и марте 2024 года соответственно. Пятый раунд прошел в июле 2024 года в индонезийском городе Бату.
Товарооборот России и Индонезии составил 4,3 миллиарда долларов