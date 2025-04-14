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Мантуров назвал сроки подписания соглашения о ЗСТ с Индонезией

Мантуров назвал сроки подписания соглашения о ЗСТ с Индонезией - 14.04.2025, ПРАЙМ

Мантуров назвал сроки подписания соглашения о ЗСТ с Индонезией

Соглашение о зоне свободной торговли с Индонезией планируется подписать до конца текущего года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T12:42+0300

2025-04-14T12:42+0300

2025-04-14T12:43+0300

экономика

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индонезия

денис мантуров

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ДЖАКАРТА, 14 апр - ПРАЙМ. Соглашение о зоне свободной торговли с Индонезией планируется подписать до конца текущего года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах бизнес-форума "Россия - Индонезия". "Переговоры идут, и я надеюсь, что до конца года соглашение будет подписано. Вы знаете об инициативе Соединённых Штатов Америки о значительном увеличении внешнеторговых тарифов, это может придать дополнительный импульс для ускорения подписания соглашения", - ответил Мантуров. В декабре 2024 года глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщал, что министерство рассчитывает на подписание соглашений о зоне свободной торговли между ЕАЭС и ОАЭ и Индонезией в 2025 году. Решение о начале переговоров о ЗСТ с Индонезией было принято Высшим Евразийским экономическим советом в мае 2022 года. Первый, второй, третий и четвертый раунды переговоров состоялись в апреле, июле, декабре 2023 года и марте 2024 года соответственно. Пятый раунд прошел в июле 2024 года в индонезийском городе Бату.

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россия, индонезия, денис мантуров