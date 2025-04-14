Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров назвал сроки подписания соглашения о ЗСТ с Индонезией - 14.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250414/manturov-856657741.html
Мантуров назвал сроки подписания соглашения о ЗСТ с Индонезией
Мантуров назвал сроки подписания соглашения о ЗСТ с Индонезией - 14.04.2025, ПРАЙМ
Мантуров назвал сроки подписания соглашения о ЗСТ с Индонезией
Соглашение о зоне свободной торговли с Индонезией планируется подписать до конца текущего года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T12:42+0300
2025-04-14T12:43+0300
экономика
россия
индонезия
денис мантуров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850160044_0:40:3127:1799_1920x0_80_0_0_3dd70cc67ffddc1abefc200e5c4fa744.jpg
ДЖАКАРТА, 14 апр - ПРАЙМ. Соглашение о зоне свободной торговли с Индонезией планируется подписать до конца текущего года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах бизнес-форума "Россия - Индонезия". "Переговоры идут, и я надеюсь, что до конца года соглашение будет подписано. Вы знаете об инициативе Соединённых Штатов Америки о значительном увеличении внешнеторговых тарифов, это может придать дополнительный импульс для ускорения подписания соглашения", - ответил Мантуров. В декабре 2024 года глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщал, что министерство рассчитывает на подписание соглашений о зоне свободной торговли между ЕАЭС и ОАЭ и Индонезией в 2025 году. Решение о начале переговоров о ЗСТ с Индонезией было принято Высшим Евразийским экономическим советом в мае 2022 года. Первый, второй, третий и четвертый раунды переговоров состоялись в апреле, июле, декабре 2023 года и марте 2024 года соответственно. Пятый раунд прошел в июле 2024 года в индонезийском городе Бату.
https://1prime.ru/20250414/indoneziya-856656649.html
индонезия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850160044_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_817918f6ed88a6c61ddc9859a94846c7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, индонезия, денис мантуров
Экономика, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Денис Мантуров
12:42 14.04.2025 (обновлено: 12:43 14.04.2025)
 
Мантуров назвал сроки подписания соглашения о ЗСТ с Индонезией

Мантуров: подписание соглашения о ЗСТ с Индонезией ожидается до конца 2025 года

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДЖАКАРТА, 14 апр - ПРАЙМ. Соглашение о зоне свободной торговли с Индонезией планируется подписать до конца текущего года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах бизнес-форума "Россия - Индонезия".
"Переговоры идут, и я надеюсь, что до конца года соглашение будет подписано. Вы знаете об инициативе Соединённых Штатов Америки о значительном увеличении внешнеторговых тарифов, это может придать дополнительный импульс для ускорения подписания соглашения", - ответил Мантуров.
В декабре 2024 года глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщал, что министерство рассчитывает на подписание соглашений о зоне свободной торговли между ЕАЭС и ОАЭ и Индонезией в 2025 году. Решение о начале переговоров о ЗСТ с Индонезией было принято Высшим Евразийским экономическим советом в мае 2022 года. Первый, второй, третий и четвертый раунды переговоров состоялись в апреле, июле, декабре 2023 года и марте 2024 года соответственно. Пятый раунд прошел в июле 2024 года в индонезийском городе Бату.
%Зарубежные страны. Индонезия. Жизнь населения Бали - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
Товарооборот России и Индонезии составил 4,3 миллиарда долларов
12:11
 
ЭкономикаРОССИЯИНДОНЕЗИЯДенис Мантуров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала