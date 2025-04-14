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Медь дорожает после выхода внешнеторговых данных Китая
Медь дорожает после выхода внешнеторговых данных Китая - 14.04.2025, ПРАЙМ
Медь дорожает после выхода внешнеторговых данных Китая
Цена на медь в понедельник растет после публикации внешнеторговых показателей Китая, свидетельствуют данные бирж. | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T09:31+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник растет после публикации внешнеторговых показателей Китая, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 9.26 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,61%, до 4,5505 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца увеличилась на 1,85%, до 9 154,5 доллара, стоимость алюминия - на 1,12%, до 2 396,5 доллара, цинка - на 0,4%, до 2 651,5 доллара. Главное таможенное управление КНР ранее в понедельник опубликовало данные по внешней торговле страны. Так, экспорт Китая по итогам первого квартала вырос на 5,8% год к году, импорт снизился на 7%. При этом лидерами по товарообороту с Китаем за первый квартал стали страны АСЕАН, ЕС и США. Китай является крупнейшим потребителем и импортером меди, поэтому инвесторы следят за сведениями экономике страны.
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медь, цены на медь, рынки, торги, китай, сша, comex
Экономика, медь, цены на медь, Рынки, Торги, КИТАЙ, США, Comex
Медь дорожает после выхода внешнеторговых данных Китая
Цена на медь в понедельник растет после публикации внешнеторговых показателей Китая
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник растет после публикации внешнеторговых показателей Китая, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 9.26 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,61%, до 4,5505 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца увеличилась на 1,85%, до 9 154,5 доллара, стоимость алюминия - на 1,12%, до 2 396,5 доллара, цинка - на 0,4%, до 2 651,5 доллара.
Главное таможенное управление КНР ранее в понедельник опубликовало данные по внешней торговле страны. Так, экспорт Китая по итогам первого квартала вырос на 5,8% год к году, импорт снизился на 7%. При этом лидерами по товарообороту с Китаем за первый квартал стали страны АСЕАН, ЕС и США.
Китай является крупнейшим потребителем и импортером меди, поэтому инвесторы следят за сведениями экономике страны.
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