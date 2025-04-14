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"Союз циничных интересов". Медведчук раскрыл, зачем ЕС понадобилась Украина - 14.04.2025, ПРАЙМ
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"Союз циничных интересов". Медведчук раскрыл, зачем ЕС понадобилась Украина
"Союз циничных интересов". Медведчук раскрыл, зачем ЕС понадобилась Украина - 14.04.2025, ПРАЙМ
"Союз циничных интересов". Медведчук раскрыл, зачем ЕС понадобилась Украина
Евросоюзу не интересна судьба Украины, он использует Киев только ради давления на Россию и собственной выгоды, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T11:13+0300
2025-04-14T11:13+0300
политика
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Евросоюзу не интересна судьба Украины, он использует Киев только ради давления на Россию и собственной выгоды, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Европейский союз в очередной раз демонстрирует свою истинную суть - союз не ценностей, а циничных интересов. За пафосными заявлениями о "непоколебимой поддержке Украины" скрывается холодный расчёт, в котором судьба украинского народа – лишь инструмент для давления на Россию и торгов для собственных выгод. Европейские элиты не забыли о своих интересах даже во время военного конфликта, который они же подпитывают", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте движения "Другая Украина". Тот факт, что ЕС не спешит продлевать действие соглашения об отмене торговых квот и пошлин на украинские товары, срок действия которого истекает 5 июня 2025 года, как отмечает Медведчук, показывает, что Киев для Брюсселя - "не партнёр, а поставщик дешевой рабочей силы и политическое прикрытие". По его мнению, причина заключается в том, что украинские товары начали составлять конкуренцию европейским, и ЕС "готов поставить крест на принципах свободной торговли, которые сам же проповедует" - за счет Украины. "Кризис лицемерия Брюсселя - это когда ЕС, увеличивая объёмы импорта российского газа, попутно вынуждает Украину отказаться с 2025 года от транзита газа по ГТС страны, с последующими неизбежными финансовыми потерями. И это при том, что в 2022 году европейские политики наобещали Киеву непоколебимую и беспрерывную поддержу, порой даже за гранью здравого смысла", - говорится в статье.
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россия, мировая экономика, украина, киев, брюссель, ес
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, Брюссель, ЕС
11:13 14.04.2025
 
"Союз циничных интересов". Медведчук раскрыл, зачем ЕС понадобилась Украина

Медведчук: ЕС использует Украину только ради давления на Россию

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Евросоюзу не интересна судьба Украины, он использует Киев только ради давления на Россию и собственной выгоды, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Европейский союз в очередной раз демонстрирует свою истинную суть - союз не ценностей, а циничных интересов. За пафосными заявлениями о "непоколебимой поддержке Украины" скрывается холодный расчёт, в котором судьба украинского народа – лишь инструмент для давления на Россию и торгов для собственных выгод. Европейские элиты не забыли о своих интересах даже во время военного конфликта, который они же подпитывают", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте движения "Другая Украина".
Тот факт, что ЕС не спешит продлевать действие соглашения об отмене торговых квот и пошлин на украинские товары, срок действия которого истекает 5 июня 2025 года, как отмечает Медведчук, показывает, что Киев для Брюсселя - "не партнёр, а поставщик дешевой рабочей силы и политическое прикрытие". По его мнению, причина заключается в том, что украинские товары начали составлять конкуренцию европейским, и ЕС "готов поставить крест на принципах свободной торговли, которые сам же проповедует" - за счет Украины.
"Кризис лицемерия Брюсселя - это когда ЕС, увеличивая объёмы импорта российского газа, попутно вынуждает Украину отказаться с 2025 года от транзита газа по ГТС страны, с последующими неизбежными финансовыми потерями. И это при том, что в 2022 году европейские политики наобещали Киеву непоколебимую и беспрерывную поддержу, порой даже за гранью здравого смысла", - говорится в статье.
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ПолитикаРОССИЯМировая экономикаУКРАИНАКиевБрюссельЕС
 
 
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