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Будущим мэром Хельсинки станет депутат русского происхождения, пишут СМИ
Будущим мэром Хельсинки станет депутат русского происхождения, пишут СМИ - 14.04.2025, ПРАЙМ
Будущим мэром Хельсинки станет депутат русского происхождения, пишут СМИ
Будущим мэром Хельсинки станет депутат русского происхождения Даниэль Сазонов, сообщает телерадиовещательная копания Yle. | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T12:40+0300
2025-04-14T12:40+0300
2025-04-14T12:40+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Будущим мэром Хельсинки станет депутат русского происхождения Даниэль Сазонов, сообщает телерадиовещательная копания Yle. Региональные и муниципальные выборы прошли в Финляндии 13 апреля. Победу одержала социал-демократическая партия, на втором месте - возглавляющая правительство "Национальная коалиционная партия". "Мэром столицы станет представитель партии-победителя - Даниэль Сазонов", - говорится в сообщении. Сазонов является депутатом от коалиционеров, которые набрали в столице больше голосов, чем социал-демократы. Политик родился в Хельсинки в 1993 году и имеет русское происхождение: его родители переехали в Финляндию из Санкт-Петербурга в 1990-х годах. Сазонов является депутатом городского совета Хельсинки с 2017 года, а с 2021 года занимает должность заместителя мэра Хельсинки по социальным вопросам и здравоохранению.
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финляндия, общество
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, Общество
Будущим мэром Хельсинки станет депутат русского происхождения, пишут СМИ
Yle: мэром Хельсинки станет депутат русского происхождения Даниэль Сазонов
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Будущим мэром Хельсинки станет депутат русского происхождения Даниэль Сазонов, сообщает телерадиовещательная копания Yle.
Региональные и муниципальные выборы прошли в Финляндии 13 апреля. Победу одержала социал-демократическая партия, на втором месте - возглавляющая правительство "Национальная коалиционная партия".
"Мэром столицы станет представитель партии-победителя - Даниэль Сазонов", - говорится в сообщении.
Сазонов является депутатом от коалиционеров, которые набрали в столице больше голосов, чем социал-демократы. Политик родился в Хельсинки в 1993 году и имеет русское происхождение: его родители переехали в Финляндию из Санкт-Петербурга в 1990-х годах.
Сазонов является депутатом городского совета Хельсинки с 2017 года, а с 2021 года занимает должность заместителя мэра Хельсинки по социальным вопросам и здравоохранению.
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