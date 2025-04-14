https://1prime.ru/20250414/mironov-856642876.html
Миронов предложил провести реабилитацию жителей Суджи и Суджанского района
Миронов предложил провести реабилитацию жителей Суджи и Суджанского района - 14.04.2025, ПРАЙМ
Миронов предложил провести реабилитацию жителей Суджи и Суджанского района
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T04:20+0300
2025-04-14T04:20+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой организовать комплексную реабилитацию жителей Суджи и Суджанского района, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором инициативы также выступила депутат Госдумы от фракции эсеров Марина Ким.
"Просим вас рассмотреть вопрос об организации внеочередной комплексной санаторно-курортной реабилитации и восстановительного лечения для граждан Российской Федерации, проживавших или находившихся на этих территориях в указанный период", - говорится в письме.
Как рассказал РИА Новости Миронов, в связи с обращениями граждан и тяжелым гуманитарным положением в Судже и Суджанском районе Курской области, предлагается предоставить жителям данных территорий возможность пройти восстановительное лечение и комплексную санаторно-курортную реабилитацию.
Он отметил, что в течение продолжительного времени жители Суджи и Суджанского района были под оккупацией ВСУ в зоне активных боевых действий. По его словам, люди находились в состоянии постоянного стресса, были лишены элементарной медицинской помощи и подвергались постоянным издевательствам со стороны украинских террористов, а уровень психоэмоционального напряжения зашкаливал, и все это самым негативным образом отразилось на здоровье людей.
Политик считает, что теперь им нужна срочная медицинская помощь, психологическая реабилитация и прохождение восстановительных курсов в российских санаториях.
Миронов сообщил, что депутаты Госдумы от фракции СРЗП настаивают на включении жителей Суджи и Суджанского района в приоритетную категорию лиц, подлежащих скорейшему и внеочередному направлению на санаторно-курортное лечение за счет средств федерального бюджета.
"В ходе реабилитации медики и психологи должны не только решать их проблемы со здоровьем. Нужно предотвратить развитие тяжелых постстрессовых расстройств и осложнений хронических заболеваний", – сказал лидер партии.
Миронов также добавил, что необходимо дать поручение территориальным органам здравоохранения провести разъяснительную работу с гражданами о возможности получения такого санаторно-курортного лечения, и особенно важно, чтобы ее смогли предоставить гражданам старшего возраста, детям и их родителям.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории региона. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 73 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
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Бизнес, РОССИЯ, Общество , РФ, Сергей Миронов, Михаил Мишустин, ВСУ, Госдума, ВС РФ
Миронов предложил провести реабилитацию жителей Суджи и Суджанского района
Миронов попросил Мишустина организовать реабилитацию жителей Суджи и Суджанского района
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой организовать комплексную реабилитацию жителей Суджи и Суджанского района, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором инициативы также выступила депутат Госдумы от фракции эсеров Марина Ким.
"Просим вас рассмотреть вопрос об организации внеочередной комплексной санаторно-курортной реабилитации и восстановительного лечения для граждан Российской Федерации, проживавших или находившихся на этих территориях в указанный период", - говорится в письме.
Как рассказал РИА Новости Миронов, в связи с обращениями граждан и тяжелым гуманитарным положением в Судже и Суджанском районе Курской области, предлагается предоставить жителям данных территорий возможность пройти восстановительное лечение и комплексную санаторно-курортную реабилитацию.
Он отметил, что в течение продолжительного времени жители Суджи и Суджанского района были под оккупацией ВСУ в зоне активных боевых действий. По его словам, люди находились в состоянии постоянного стресса, были лишены элементарной медицинской помощи и подвергались постоянным издевательствам со стороны украинских террористов, а уровень психоэмоционального напряжения зашкаливал, и все это самым негативным образом отразилось на здоровье людей.
Политик считает, что теперь им нужна срочная медицинская помощь, психологическая реабилитация и прохождение восстановительных курсов в российских санаториях.
Миронов сообщил, что депутаты Госдумы от фракции СРЗП настаивают на включении жителей Суджи и Суджанского района в приоритетную категорию лиц, подлежащих скорейшему и внеочередному направлению на санаторно-курортное лечение за счет средств федерального бюджета.
"В ходе реабилитации медики и психологи должны не только решать их проблемы со здоровьем. Нужно предотвратить развитие тяжелых постстрессовых расстройств и осложнений хронических заболеваний", – сказал лидер партии.
Миронов также добавил, что необходимо дать поручение территориальным органам здравоохранения провести разъяснительную работу с гражданами о возможности получения такого санаторно-курортного лечения, и особенно важно, чтобы ее смогли предоставить гражданам старшего возраста, детям и их родителям.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории региона. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 73 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.