https://1prime.ru/20250414/mishustin-856651973.html
Правительство подготовило обновленную энергетическую стратегию России
Правительство подготовило обновленную энергетическую стратегию России - 14.04.2025, ПРАЙМ
Правительство подготовило обновленную энергетическую стратегию России
Правительство РФ подготовило обновленную энергетическую стратегию РФ до 2050 года, которая учитывает текущие вызовы, а также предусматривает, в том числе,... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T10:41+0300
2025-04-14T10:41+0300
2025-04-14T10:41+0300
энергетика
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михаил мишустин
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ подготовило обновленную энергетическую стратегию РФ до 2050 года, которая учитывает текущие вызовы, а также предусматривает, в том числе, переориентацию поставок на дружественные рынки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин "Правительством подготовлена энергетическая стратегия Российской Федерации до 2050 года. По поручению президента обновлен этот ключевой для развития государства документ. Здесь расширен горизонт планирования, учтены существующие вызовы", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Председатель правительства РФ отметил, что внесенные в документ обновления должны позволить нефтяному, газовому, угольному секторам, электроэнергетике, энергетическому машиностроению, связанному с ними транспорту точнее соответствовать происходящим в мире изменениям. "Речь идет о переориентации поставок на дружественные рынки, наращивание выпуска промышленности. И особенно важно, что такой рост опирается на приоритетное использование именно отечественного оборудования", - добавил глава российского кабмина.
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Энергетика, РОССИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин
Правительство подготовило обновленную энергетическую стратегию России
Мишустин: кабмин подготовил обновленную энергетическую стратегию до 2050 года
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ подготовило обновленную энергетическую стратегию РФ до 2050 года, которая учитывает текущие вызовы, а также предусматривает, в том числе, переориентацию поставок на дружественные рынки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
"Правительством подготовлена энергетическая стратегия Российской Федерации до 2050 года. По поручению президента обновлен этот ключевой для развития государства документ. Здесь расширен горизонт планирования, учтены существующие вызовы", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Председатель правительства РФ отметил, что внесенные в документ обновления должны позволить нефтяному, газовому, угольному секторам, электроэнергетике, энергетическому машиностроению, связанному с ними транспорту точнее соответствовать происходящим в мире изменениям.
"Речь идет о переориентации поставок на дружественные рынки, наращивание выпуска промышленности. И особенно важно, что такой рост опирается на приоритетное использование именно отечественного оборудования", - добавил глава российского кабмина.
Новак рассказал о энергостратегии России до 2050 года