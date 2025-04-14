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Правительство подготовило обновленную энергетическую стратегию России - 14.04.2025, ПРАЙМ
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Правительство подготовило обновленную энергетическую стратегию России
Правительство подготовило обновленную энергетическую стратегию России - 14.04.2025, ПРАЙМ
Правительство подготовило обновленную энергетическую стратегию России
Правительство РФ подготовило обновленную энергетическую стратегию РФ до 2050 года, которая учитывает текущие вызовы, а также предусматривает, в том числе,... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T10:41+0300
2025-04-14T10:41+0300
энергетика
россия
москва
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ подготовило обновленную энергетическую стратегию РФ до 2050 года, которая учитывает текущие вызовы, а также предусматривает, в том числе, переориентацию поставок на дружественные рынки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин "Правительством подготовлена энергетическая стратегия Российской Федерации до 2050 года. По поручению президента обновлен этот ключевой для развития государства документ. Здесь расширен горизонт планирования, учтены существующие вызовы", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Председатель правительства РФ отметил, что внесенные в документ обновления должны позволить нефтяному, газовому, угольному секторам, электроэнергетике, энергетическому машиностроению, связанному с ними транспорту точнее соответствовать происходящим в мире изменениям. "Речь идет о переориентации поставок на дружественные рынки, наращивание выпуска промышленности. И особенно важно, что такой рост опирается на приоритетное использование именно отечественного оборудования", - добавил глава российского кабмина.
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россия, москва, михаил мишустин
Энергетика, РОССИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин
10:41 14.04.2025
 
Правительство подготовило обновленную энергетическую стратегию России

Мишустин: кабмин подготовил обновленную энергетическую стратегию до 2050 года

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ подготовило обновленную энергетическую стратегию РФ до 2050 года, которая учитывает текущие вызовы, а также предусматривает, в том числе, переориентацию поставок на дружественные рынки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
"Правительством подготовлена энергетическая стратегия Российской Федерации до 2050 года. По поручению президента обновлен этот ключевой для развития государства документ. Здесь расширен горизонт планирования, учтены существующие вызовы", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Председатель правительства РФ отметил, что внесенные в документ обновления должны позволить нефтяному, газовому, угольному секторам, электроэнергетике, энергетическому машиностроению, связанному с ними транспорту точнее соответствовать происходящим в мире изменениям.
"Речь идет о переориентации поставок на дружественные рынки, наращивание выпуска промышленности. И особенно важно, что такой рост опирается на приоритетное использование именно отечественного оборудования", - добавил глава российского кабмина.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
Новак рассказал о энергостратегии России до 2050 года
10:30
 
ЭнергетикаРОССИЯМОСКВАМихаил Мишустин
 
 
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