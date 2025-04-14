https://1prime.ru/20250414/mishustin-856651973.html

Правительство подготовило обновленную энергетическую стратегию России

Правительство подготовило обновленную энергетическую стратегию России - 14.04.2025, ПРАЙМ

Правительство подготовило обновленную энергетическую стратегию России

Правительство РФ подготовило обновленную энергетическую стратегию РФ до 2050 года, которая учитывает текущие вызовы, а также предусматривает, в том числе,... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T10:41+0300

2025-04-14T10:41+0300

2025-04-14T10:41+0300

энергетика

россия

москва

михаил мишустин

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ подготовило обновленную энергетическую стратегию РФ до 2050 года, которая учитывает текущие вызовы, а также предусматривает, в том числе, переориентацию поставок на дружественные рынки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин "Правительством подготовлена энергетическая стратегия Российской Федерации до 2050 года. По поручению президента обновлен этот ключевой для развития государства документ. Здесь расширен горизонт планирования, учтены существующие вызовы", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Председатель правительства РФ отметил, что внесенные в документ обновления должны позволить нефтяному, газовому, угольному секторам, электроэнергетике, энергетическому машиностроению, связанному с ними транспорту точнее соответствовать происходящим в мире изменениям. "Речь идет о переориентации поставок на дружественные рынки, наращивание выпуска промышленности. И особенно важно, что такой рост опирается на приоритетное использование именно отечественного оборудования", - добавил глава российского кабмина.

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