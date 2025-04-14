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МВФ заявил о росте геополитических рисков

МВФ заявил о росте геополитических рисков - 14.04.2025, ПРАЙМ

МВФ заявил о росте геополитических рисков

Значительно возросли глобальные геополитические риски, которые могут включать в себя военные действия, террористические атаки и рост напряженности, ведя к... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T13:02+0300

2025-04-14T13:02+0300

2025-04-14T13:02+0300

экономика

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ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Значительно возросли глобальные геополитические риски, которые могут включать в себя военные действия, террористические атаки и рост напряженности, ведя к нарушению международных отношений и экономической стабильности, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "Геополитические риски, охватывающие потенциально неблагоприятные события, такие как войны, террористические акты и межгосударственная напряженность, которые могут нарушить международные отношения и экономическую стабильность, значительно возросли в последние годы", - отмечается в опубликованном в понедельник докладе организации. В МВФ подчеркнули, что показатель, объединяющий различные индикаторы оценки общего геополитического риска и фрагментации, достиг наивысшего уровня за последние несколько десятилетий.

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