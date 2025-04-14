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МВФ заявил о росте геополитических рисков - 14.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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МВФ заявил о росте геополитических рисков
МВФ заявил о росте геополитических рисков - 14.04.2025, ПРАЙМ
МВФ заявил о росте геополитических рисков
Значительно возросли глобальные геополитические риски, которые могут включать в себя военные действия, террористические атаки и рост напряженности, ведя к... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T13:02+0300
2025-04-14T13:02+0300
экономика
вашингтон
мвф
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ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Значительно возросли глобальные геополитические риски, которые могут включать в себя военные действия, террористические атаки и рост напряженности, ведя к нарушению международных отношений и экономической стабильности, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "Геополитические риски, охватывающие потенциально неблагоприятные события, такие как войны, террористические акты и межгосударственная напряженность, которые могут нарушить международные отношения и экономическую стабильность, значительно возросли в последние годы", - отмечается в опубликованном в понедельник докладе организации. В МВФ подчеркнули, что показатель, объединяющий различные индикаторы оценки общего геополитического риска и фрагментации, достиг наивысшего уровня за последние несколько десятилетий.
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вашингтон, мвф
Экономика, ВАШИНГТОН, МВФ
13:02 14.04.2025
 
МВФ заявил о росте геополитических рисков

МВФ: глобальные геополитические риски значительно возросли

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМеждународный валютный фонд
Международный валютный фонд - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Значительно возросли глобальные геополитические риски, которые могут включать в себя военные действия, террористические атаки и рост напряженности, ведя к нарушению международных отношений и экономической стабильности, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).
"Геополитические риски, охватывающие потенциально неблагоприятные события, такие как войны, террористические акты и межгосударственная напряженность, которые могут нарушить международные отношения и экономическую стабильность, значительно возросли в последние годы", - отмечается в опубликованном в понедельник докладе организации.
В МВФ подчеркнули, что показатель, объединяющий различные индикаторы оценки общего геополитического риска и фрагментации, достиг наивысшего уровня за последние несколько десятилетий.
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
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08:52
 
ЭкономикаВАШИНГТОНМВФ
 
 
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