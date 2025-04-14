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МВФ предупредил о рисках непредвиденных последствий в экономике

МВФ предупредил о рисках непредвиденных последствий в экономике - 14.04.2025, ПРАЙМ

МВФ предупредил о рисках непредвиденных последствий в экономике

Торговая напряженность между США и Китаем ведет к усилению рисков непредвиденных последствий, заявили в Международном валютном фонде. | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T13:04+0300

2025-04-14T13:04+0300

2025-04-14T13:04+0300

экономика

финансы

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сша

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ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Торговая напряженность между США и Китаем ведет к усилению рисков непредвиденных последствий, заявили в Международном валютном фонде. "Торговая напряженность между Китаем и США, по всей видимости, усилила риски непредвиденных последствий", - говорится в опубликованном в понедельник докладе организации. Как подчеркнули в организации, вводимые Вашингтоном и Пекином пошлины также оказывают значительное воздействие на стоимость акций китайских и американских компаний. "Рост геополитических рисков, который проявляется в фактических или потенциальных ограничениях трансграничной торговли и финансовых операций или военных конфликтах, может спровоцировать перераспределение потоков капитала и вызвать резкую коррекцию цен на активы", - отметили в МВФ. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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финансы, китай, сша, вашингтон, мвф