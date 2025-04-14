Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВФ предупредил о рисках непредвиденных последствий в экономике - 14.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250414/mvf-856658827.html
МВФ предупредил о рисках непредвиденных последствий в экономике
МВФ предупредил о рисках непредвиденных последствий в экономике - 14.04.2025, ПРАЙМ
МВФ предупредил о рисках непредвиденных последствий в экономике
Торговая напряженность между США и Китаем ведет к усилению рисков непредвиденных последствий, заявили в Международном валютном фонде. | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T13:04+0300
2025-04-14T13:04+0300
экономика
финансы
китай
сша
вашингтон
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265538_0:312:3076:2042_1920x0_80_0_0_8e65a833ac467814fa3998d0efac4c82.jpg
ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Торговая напряженность между США и Китаем ведет к усилению рисков непредвиденных последствий, заявили в Международном валютном фонде. "Торговая напряженность между Китаем и США, по всей видимости, усилила риски непредвиденных последствий", - говорится в опубликованном в понедельник докладе организации. Как подчеркнули в организации, вводимые Вашингтоном и Пекином пошлины также оказывают значительное воздействие на стоимость акций китайских и американских компаний. "Рост геополитических рисков, который проявляется в фактических или потенциальных ограничениях трансграничной торговли и финансовых операций или военных конфликтах, может спровоцировать перераспределение потоков капитала и вызвать резкую коррекцию цен на активы", - отметили в МВФ. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://1prime.ru/20250414/mvf-856658682.html
китай
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265538_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_714999d981e4f09a31a81021ab3a33cf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, китай, сша, вашингтон, мвф
Экономика, Финансы, КИТАЙ, США, ВАШИНГТОН, МВФ
13:04 14.04.2025
 
МВФ предупредил о рисках непредвиденных последствий в экономике

МВФ: напряженность между США и Китаем усиливает риски непредвиденных последствий

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМВФ
МВФ - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Торговая напряженность между США и Китаем ведет к усилению рисков непредвиденных последствий, заявили в Международном валютном фонде.
"Торговая напряженность между Китаем и США, по всей видимости, усилила риски непредвиденных последствий", - говорится в опубликованном в понедельник докладе организации.
Как подчеркнули в организации, вводимые Вашингтоном и Пекином пошлины также оказывают значительное воздействие на стоимость акций китайских и американских компаний.
"Рост геополитических рисков, который проявляется в фактических или потенциальных ограничениях трансграничной торговли и финансовых операций или военных конфликтах, может спровоцировать перераспределение потоков капитала и вызвать резкую коррекцию цен на активы", - отметили в МВФ.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Международный валютный фонд - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
МВФ заявил о росте геополитических рисков
13:02
 
ЭкономикаФинансыКИТАЙСШАВАШИНГТОНМВФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала