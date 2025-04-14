https://1prime.ru/20250414/mvf-856658827.html
МВФ предупредил о рисках непредвиденных последствий в экономике
МВФ предупредил о рисках непредвиденных последствий в экономике - 14.04.2025, ПРАЙМ
МВФ предупредил о рисках непредвиденных последствий в экономике
Торговая напряженность между США и Китаем ведет к усилению рисков непредвиденных последствий, заявили в Международном валютном фонде. | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T13:04+0300
2025-04-14T13:04+0300
2025-04-14T13:04+0300
экономика
финансы
китай
сша
вашингтон
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265538_0:312:3076:2042_1920x0_80_0_0_8e65a833ac467814fa3998d0efac4c82.jpg
ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Торговая напряженность между США и Китаем ведет к усилению рисков непредвиденных последствий, заявили в Международном валютном фонде. "Торговая напряженность между Китаем и США, по всей видимости, усилила риски непредвиденных последствий", - говорится в опубликованном в понедельник докладе организации. Как подчеркнули в организации, вводимые Вашингтоном и Пекином пошлины также оказывают значительное воздействие на стоимость акций китайских и американских компаний. "Рост геополитических рисков, который проявляется в фактических или потенциальных ограничениях трансграничной торговли и финансовых операций или военных конфликтах, может спровоцировать перераспределение потоков капитала и вызвать резкую коррекцию цен на активы", - отметили в МВФ. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://1prime.ru/20250414/mvf-856658682.html
китай
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265538_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_714999d981e4f09a31a81021ab3a33cf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, китай, сша, вашингтон, мвф
Экономика, Финансы, КИТАЙ, США, ВАШИНГТОН, МВФ
МВФ предупредил о рисках непредвиденных последствий в экономике
МВФ: напряженность между США и Китаем усиливает риски непредвиденных последствий
ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Торговая напряженность между США и Китаем ведет к усилению рисков непредвиденных последствий, заявили в Международном валютном фонде.
"Торговая напряженность между Китаем и США, по всей видимости, усилила риски непредвиденных последствий", - говорится в опубликованном в понедельник докладе организации.
Как подчеркнули в организации, вводимые Вашингтоном и Пекином пошлины также оказывают значительное воздействие на стоимость акций китайских и американских компаний.
"Рост геополитических рисков, который проявляется в фактических или потенциальных ограничениях трансграничной торговли и финансовых операций или военных конфликтах, может спровоцировать перераспределение потоков капитала и вызвать резкую коррекцию цен на активы", - отметили в МВФ.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
МВФ заявил о росте геополитических рисков