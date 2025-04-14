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Россия готова предложить Индонезии поставки мясной продукции - 14.04.2025, ПРАЙМ
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Россия готова предложить Индонезии поставки мясной продукции
Россия готова предложить Индонезии поставки мясной продукции - 14.04.2025, ПРАЙМ
Россия готова предложить Индонезии поставки мясной продукции
Россия готова предложить Индонезии поставки мясной продукции при снятии торговых ограничений, сообщила глава РЭЦ Вероника Никишина. | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T13:28+0300
2025-04-14T13:28+0300
экономика
россия
индонезия
денис мантуров
рэц
мясо
экспорт
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ДЖАКАРТА, 14 апр - ПРАЙМ. Россия готова предложить Индонезии поставки мясной продукции при снятии торговых ограничений, сообщила глава РЭЦ Вероника Никишина. "У нас большой ассортимент, у нас очень большие планы по сотрудничеству и много отраслей, в которых мы видим перспективы для взаимодействия... Это сотрудничество в области сельского хозяйства, и мы можем предложить и поставки зерна, и рыбы, и морепродуктов, и в случае снятия ограничений - поставки мясной продукции на рынок Индонезии", - сказала Никишина журналистам в кулуарах бизнес-форума "Россия - Индонезия". Она добавила, что для развития несырьевого экспорта двух стран интересна и горнодобывающая отрасль, в которой можно говорить про цифровизацию и повышение эффективности добычи. Не станет исключением и нефтегазовая промышленность, в которой Россия может предложить технологии для разработки новых месторождений и повышения эффективности добычи в старых месторождениях. "Также речь может идти о технологиях так называемого умного города и умного дома, где мы обладаем очень современными технологиями обеспечения и дорожного движения, и управления транспортом, и управления энергетической системой, и электронный документооборот, и кибербезопасность, и безопасность общественного порядка и так далее", - заключила Никишина. Ранее в понедельник первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах бизнес-форума "Россия - Индонезия" сообщил, что соглашение о зоне свободной торговли с Индонезией планируется подписать до конца текущего года.
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россия, индонезия, денис мантуров, рэц, мясо, экспорт
Экономика, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Денис Мантуров, РЭЦ, мясо, экспорт
13:28 14.04.2025
 
Россия готова предложить Индонезии поставки мясной продукции

Никишина: Россия готова предложить Индонезии поставки мяса при снятии ограничений

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПродажа мяса в магазине "Азбука Вкуса" в Москве
Продажа мяса в магазине Азбука Вкуса в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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ДЖАКАРТА, 14 апр - ПРАЙМ. Россия готова предложить Индонезии поставки мясной продукции при снятии торговых ограничений, сообщила глава РЭЦ Вероника Никишина.
"У нас большой ассортимент, у нас очень большие планы по сотрудничеству и много отраслей, в которых мы видим перспективы для взаимодействия... Это сотрудничество в области сельского хозяйства, и мы можем предложить и поставки зерна, и рыбы, и морепродуктов, и в случае снятия ограничений - поставки мясной продукции на рынок Индонезии", - сказала Никишина журналистам в кулуарах бизнес-форума "Россия - Индонезия".
Она добавила, что для развития несырьевого экспорта двух стран интересна и горнодобывающая отрасль, в которой можно говорить про цифровизацию и повышение эффективности добычи. Не станет исключением и нефтегазовая промышленность, в которой Россия может предложить технологии для разработки новых месторождений и повышения эффективности добычи в старых месторождениях.
"Также речь может идти о технологиях так называемого умного города и умного дома, где мы обладаем очень современными технологиями обеспечения и дорожного движения, и управления транспортом, и управления энергетической системой, и электронный документооборот, и кибербезопасность, и безопасность общественного порядка и так далее", - заключила Никишина.
Ранее в понедельник первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах бизнес-форума "Россия - Индонезия" сообщил, что соглашение о зоне свободной торговли с Индонезией планируется подписать до конца текущего года.
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ЭкономикаРОССИЯИНДОНЕЗИЯДенис МантуровРЭЦмясоэкспорт
 
 
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