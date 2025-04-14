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Нейролаб планирует привлечь частные инвестиций в российские ИИ-стартапы

Нейролаб планирует привлечь частные инвестиций в российские ИИ-стартапы - 14.04.2025, ПРАЙМ

Нейролаб планирует привлечь частные инвестиций в российские ИИ-стартапы

В ходе инвестдня Центра технологий искусственного интеллекта Нейролаб предприниматели представили инновационные решения в сфере искусственного интеллекта,... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T16:24+0300

2025-04-14T16:24+0300

2025-04-14T16:24+0300

искусственный интеллект

технологии

финансы

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МОСКВА, 14 апр – ПРАЙМ. В ходе инвестдня Центра технологий искусственного интеллекта Нейролаб предприниматели представили инновационные решения в сфере искусственного интеллекта, совокупный объем инвестиционных запросов которых достиг 0,5 млрд рублей.Средства планируют привлечь на развитие семи высокотехнологичных ИИ-стартапов для внедрения в юртехе, энергетике, медицине и космической отрасли. Эти решения будут востребованы в критически важных отраслях экономики России и позволят исключить технологическое отставание и зависимость от иностранных решений.Проекты вызвали активный интерес со стороны инвесторов, среди которых присутствовали KAMA FLOW, Bitriver, Intelion Data Systems, СК Капитал, Digital Evolution Ventures, IZZZIO и частные инвесторы, бизнес-ангелы."По данным исследований, глобальный рынок ИИ оценивается в 150 миллиардов долларов, а его объем может достичь 1,3 триллиона долларов к 2030 году. В России реализованный эффект от внедрения ИИ может составить 4,2 – 6,9 триллиона рублей уже к 2028 году, что делает эту сферу одной из самых перспективных для инвестиций", - отметил директор ЦТИИ Нейролаб Вячеслав Береснёв.Вложения в ИИ — это не только возможность получить высокую отдачу, но и участие в формировании технологического будущего страны. Рынок активно растет, а российские технологии уже доказали свою экономическую эффективность, заключил он.

https://1prime.ru/20241107/ii-852676459.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

искусственный интеллект, технологии, финансы