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Нейросеть Сбербанка GigaChat 2.0 стала доступна всем пользователям - 14.04.2025, ПРАЙМ
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Нейросеть Сбербанка GigaChat 2.0 стала доступна всем пользователям
Нейросеть Сбербанка GigaChat 2.0 стала доступна всем пользователям - 14.04.2025, ПРАЙМ
Нейросеть Сбербанка GigaChat 2.0 стала доступна всем пользователям
Нейросеть Сбербанка GigaChat 2.0 стала доступна всем пользователям, поработать с новым интерфейсом можно бесплатно уже сейчас, рассказали в пресс-службе... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T14:33+0300
2025-04-14T14:33+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Нейросеть Сбербанка GigaChat 2.0 стала доступна всем пользователям, поработать с новым интерфейсом можно бесплатно уже сейчас, рассказали в пресс-службе кредитной организации. "GigaChat 2.0 - мощный нейросетевой помощник теперь доступен всем пользователям. Попробовать обновленный GigaChat можно уже сейчас бесплатно на сайте, в телеграм-боте и в новом мессенджере MAX от VK", - сказано в сообщении. Отмечается, что благодаря новому подходу к обучению существенно повысился уровень всех навыков модели. "Искусственный интеллект научился распознавать голосовые аудиофайлы, глубже анализировать запросы пользователя, обрабатывать больший объем текста и распознавать изображения. Все возможности GigaChat доступны в одном продукте и на любой поверхности - таким образом пользователю не нужно переключаться между разными сервисами", - подчеркивается в сообщении. Указывается, что в модельный ряд вошли две версии на выбор пользователя - GigaChat 2 Pro и GigaChat 2 Max. "Max - это самая продвинутая модель для решения сложных и профессиональных задач, а Pro подойдет для быстрого и качественного решения повседневных задач, от получения ответов на различные вопросы до создания и редактирования текстов", - уточнили в пресс-службе. Также отмечается, что GigaChat 2.0 теперь умеет работать с актуальными данными из интернета, сервис глубже анализирует запросы, выдавая лаконичные ответы со ссылками на источники. "Искусственный интеллект найдёт информацию за человека, отфильтрует главное и подкрепит свои выводы ссылками - по ним можно будет перейти, если пользователю понадобится дополнительная информация. Например, у модели можно спросить: "Куда сходить в Питере с детьми 7 и 12 лет на этих выходных"; "Сколько стоит отремонтировать стандартную однушку в Москве", - указали в сообщении.
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технологии, банки, финансы, москва, сбербанк, нейросеть
Технологии, Банки, Финансы, МОСКВА, Сбербанк, нейросеть
14:33 14.04.2025
 
Нейросеть Сбербанка GigaChat 2.0 стала доступна всем пользователям

Сбербанк: нейросеть GigaChat 2.0 стала доступна всем пользователям

© РИА Новости . Макс Ветров | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Макс Ветров
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Нейросеть Сбербанка GigaChat 2.0 стала доступна всем пользователям, поработать с новым интерфейсом можно бесплатно уже сейчас, рассказали в пресс-службе кредитной организации.
"GigaChat 2.0 - мощный нейросетевой помощник теперь доступен всем пользователям. Попробовать обновленный GigaChat можно уже сейчас бесплатно на сайте, в телеграм-боте и в новом мессенджере MAX от VK", - сказано в сообщении.
Отмечается, что благодаря новому подходу к обучению существенно повысился уровень всех навыков модели.
"Искусственный интеллект научился распознавать голосовые аудиофайлы, глубже анализировать запросы пользователя, обрабатывать больший объем текста и распознавать изображения. Все возможности GigaChat доступны в одном продукте и на любой поверхности - таким образом пользователю не нужно переключаться между разными сервисами", - подчеркивается в сообщении.
Указывается, что в модельный ряд вошли две версии на выбор пользователя - GigaChat 2 Pro и GigaChat 2 Max.
"Max - это самая продвинутая модель для решения сложных и профессиональных задач, а Pro подойдет для быстрого и качественного решения повседневных задач, от получения ответов на различные вопросы до создания и редактирования текстов", - уточнили в пресс-службе.
Также отмечается, что GigaChat 2.0 теперь умеет работать с актуальными данными из интернета, сервис глубже анализирует запросы, выдавая лаконичные ответы со ссылками на источники.
"Искусственный интеллект найдёт информацию за человека, отфильтрует главное и подкрепит свои выводы ссылками - по ним можно будет перейти, если пользователю понадобится дополнительная информация. Например, у модели можно спросить: "Куда сходить в Питере с детьми 7 и 12 лет на этих выходных"; "Сколько стоит отремонтировать стандартную однушку в Москве", - указали в сообщении.
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